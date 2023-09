"RATNI ZLOČINAC ME TUKAO PIŠTOLJEM U GLAVU! BIO SAM U KOMI" Ispovest čoveka iz Vrbasa, pretučen pre 8 meseci, sad usledio ŠOK

Radisav Ćorović iz Vrbasa tvrdi da je teško povređen u januaru kada ga je, kako on kaže, mučki pištoljem po glavi pretukao Petar Ćirić, osuđeni ratni zločinac iz Ovčare kod Vukovara, kada mu je bio gost u kafani, nakon čega je tri dana proveo u komi.

Incident se dogodio u noći između 19. i 20. januara u kafani koja je navodno u vlasništvu Ćirića. Naime, u ispovesti za Kurir Ćorović kaže "da je jedva izvukao živu glavu nakon što je u kafanu sasvim slučajno svratio."

- Bio sam sa prijateljima u jednom kafiću, ali je jedan od njih greškom uzeo moj telefon i napustio kafić. Kada sam shvatio da mi je poneo telefon otišao sam do lokala u koji je rekao da ide kako bi uzeo mobilni. Ušao sam u Ćirićevu kafana i seo za šank gde je bio taj prijatelj, tada sam mu rekao "ajde kad sam već došao popiću piće, pa idem kući" - počinje priču povređeni Radisav i dodaje:

- Na početku ništa nije ukazivalo da će doći do problema, ali je ubrzo nastao. Ćirić je sedeo za tim šankom i počeo da mi dobacuje "da sam ja došao tu da izvidim situaciju" kao i da sam "špijun" aludirajući na to da je moj rođak policijski službenik. Pokušao sam da ga urazumim i rekao sam: "Pero mani me, ja nisam iz te priče. Došao sam da popijem pivo i idem" na šta je on burno reagovao.

Ubrzo je, kako kaže, shvatio da je vreme da ide, pa je uzeo svoju jaknu i uputio se ka izlazu.

- Na izlazu iz kafane u malom hodniku, gde se ništa ne vidi Ćirić je izvadio pišolj i udario me s leđa u glavu. Kada sam pao nastavio je da me udara kundakom, kao i da me šutira. Ostao sam da ležim na betonu, dok se on vratio za šank i nastavio da pije - kaže povređeni i dodaje da su mu ubrzo prišla dva momka koja su videla da se nešto dešava između njih dvojice.

- Našli su me kako ležim krvav na podu. Podigli su me, polivali vodom, ali nisam reagovao. Stavili su me u moja kola, ali sam ja nekako izašao i došao do kuće.

Kako dodaje naš sagovornik, njegova supruga i deca su se uplašili kada su ga te večeri videli. - Došao sam krvav i izlomljen ženi na vrata. Šokirala se i zabrinuto pokušala da sazna šta se dogodilo, ali ja nisam mogao da joj kažem. Upao sam u komu u kojoj sam bio tri dana, povrede koje mi je naneo Ćirić su teške telesne povrede ako uzmemo u obzir da sam imao fakturu lobanje na dva mesta, unutrašnje krvarenje i hitno sam iz Vrbasa transportovan u Novi Sad u bolnicu - kaže Radisav i dodaje:

- Unakazio me je, a sada neće odgovarati za to. Ako sam bilo šta uradio u toj kafani trebalo je da me istera, da nešto uradi, a ne da me skoro ubije. Dva meseca sam se oporavljao, a sada sam se suočio s tim da je krivična prijava prošle nedelje koju sam podneo protiv njega odbačena. Redakcija Kurira pokušala je da dođe do Petra Ćirića, ali do zaključenja ovog broja nije uspela.

Oglasilo se tužilaštvo Predmet poslat Višem tužilaštvu u Somboru Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu potvrdili su za Kurir da je krivična prijava koja je podneta protiv Petra Ćirića odbačeana. - Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu povodom događaja koji se desio u noći između 19. i 20. januara 2023. u Vrbasu formiralo je predmet po krivičnoj prijavi oštećenog Radisava Ćorovića od 14. februara 2023. koju je isti podneo protiv osumnjičenog P. Ć. zbog osnbova sumnje da je učinio krivično delo teške telesna povreda gde je nakon produženih radnji ovo tužilaštvo donelo rešenje o odbačaju krivične prijave, na koje rešenje je punomoćnik oštećenog uložio prigovor, te se spisi predmeta nalaze u Višem javnom tužilaštvu u Somboru na daljem postupanju - naveli su iz OJT Vrbas.

Biografija Negirao da je ubijao Petar Ćirić, poznat po nadimgu Pero Ciganin, bivši pripadnik Teritorijalne odbrane Vukovara osuđen je u novembru 2014. godine zbog ubistva i mučenja 193 hrvatska ratna zatvorenika koje je, prema navodima suda, počinio 21. novembra 1991. na farmi Ovčara kod Vukovara. Optužnicu protiv Ćirića podiglo je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Optuženi je tokom suđenja negirao da je učestvovao u ubijanju, ali je naveo da je bio na vukovarskom ratištu, odnosno na Petrovoj glavi, gde je učestvovao kao dobrovoljac. Optuženi je negirao da je bio na Ovčari, tvrdeći da ni ne zna gde se farma nalazi.

