"ODRAĆEMO GA, IMAMO LJUDE KOJI NE MAŠE - SPECIJALCA I ROBOTA": Kavčanin uhapšen u Sarajevu planirao ubistva državnih funkcionera!

Dušan Jovanović, zvani Giba, koji je u nedelju uhapšen u Sarajevu i koji važi za pripadnika kavačkog klana, navodno je učestvovao u organizaciji likvidacija najviših državnih i policijskih funkcionera u Srbiji, saznaje Kurir!

Prema rečima našeg izvora, "kavčani", na čelu sa odbeglim vođom Radojem Zvicerom, imali su na meti sam vrh države, naročito posle razbijanja tog klana u Srbiji i hapšenja njihovih beogradskih ogranaka - Belivukovog i vračarskog klana, a uhapšeni Giba im je, kako se sumnja, bio jedan od glavnih logističara i organizatora.

Aleksandar Vučić foto: screenshot Video Plus

O tome da su "kavčani" planirali svrgavanje najviših struktura vlasti i planirali atentat na predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, u Specijalnom sudu je na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću govorio svedok-saradnik Srđan Lalić. On je rekao "da je Radoje Zvicer obezbedio pet miliona evra za atentat na predsednika".

- Ja sam preuzeo snajper koji je plaćen 12.000 evra. Rečeno mi je da je uzeto preko Zvicera i da će nam trebati uskoro - ispričao je Lalić u sudu. Kako dalje saznajemo, kavački klan je nameravao da likvidira i policijske funkcioner, među kojima i Veselina Milića, šefa beogradske policije, a u pripreme za ubistvo direktno je bio uključen Dušan Jovanović. On je zajedno sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, inače vođom vračarskog klana, preko kriptovanih aplikacija Skaj i Anom, navodno, dogovarao detalje i razrađivao plan.

Veselin Milić foto: Privatna Arhiva

- Njih dvojica su u avgustu 2021. razmenili više poruka preko aplikacija za tajnu komunikaciju. U prepiskama jasno govore o planu ubistva Veselina Milića. Iz njihovih razgovora se nedvosmisleno zaključuje da su ga pratili, da su nadgledali lokacije na kojima boravi, da su birali oružje, ali i egzekutore - kaže izvor Kurira i dodaje da je do ovih podataka došla Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) i to nakon što su istražitelji uspeli da "razbiju" aplikacije Skaj i Anom.

foto: Printskrin / You Tube, Shutterstock

Naš izvora dodaje i da su likvidaciju Milića počeli detaljno da planiraju samo mesec dana nakon što su u Beogradu uhapšeni Belivuk i Miljković.

- Jovanović i Vušović su zaključili da Milića treba "da oderu i da im je to prioritet". U porukama navode i da "treba da budu oprezni" i da sačekaju pogodan trenutak, odnosno da se situacija oko hapšenja njihovih saradnika iz Belivukove grupe smiri - kaže izvor i navodi da u jednoj od presrtnutih poruka Jovanović navodno nudi Vušoviću egzekutora uz reči: "Čovek je robot, taj ne maši", dok mu Vušović piše "da je to najvažnije, ali da i on ima dobrog pucača".

- Ja imam jednog profi iz Legije. Iz snajpera profi pogađa - napisao je navodno Vušović Jovanoviću. Inače, Vušović je u bekstvu, a poslednja informacija o njemu pojavila se 2021. kada je objavljeno da je uhapšen na Dominikani, međutim, on je volšebno pušten iz pritvora i od tada mu se gubi trag.

Naš izvor otkriva i da su Vušović i Jovanović napravili gotvo čitavu logistiku za ubistvo šefa beogradske policije, koji je učestvovao u akciji razbijanja kavačkog klana i njegovog beogradskog ogranka.

Nikola Vušović foto: MUP Srbije Printscreen

- Oni su znali u koje restorane Milić ide, koja mesta posećuje, s kojim ljudima sedi. Ozbiljno su se pripremali, a glavni cilj im je bio da ne promaše, ali i da ne budu uhapšeni. Zato su posebnu pažnju posvetili biranju egzekutora, a dvojica koju su odabrali bila su im pogodna i zbog toga što se ranije nisu dovodili s njima u vezu, pa bi tako mogli i da zavaraju tragove - objašnjava izvor.

Podsetimo, Veselin Milić je postavljen na funkciju načelnika PU za Grad Beograd pre dve godine, a istu funkciju je obavljao i od 2013. do 2018. Pokušali smo da dobijemo komentar od Veselina Milića, ali on nije odgovarao na naše poruke i pozive.

Radoje Zvicer foto: detective-info.com.ua

Planirali novi zločin Meta bio estradni menadžer Šmrk? Podsetimo, Dušan Jovanović Giba uhapšen je u nedelju u elitnom stambenom kompleksu u Sarajevu zajedno sa Darkom Dulovićem, koji je takođe poznat u svetu kriminala. Duloviću se sudilo u Beogradu za ubistvo Siniše Milića 2018. na Autokomandi, ali je za taj zločin on pravosnažno oslobođen. Istražitelji iz BiH sumnjaju da su Jovanović i Dulović u Sarajevu nameravali da izvrše ubistvo. foto: Pritnscreen - Još se utvrđuje ko im je sada bio na meti i po čijoj naredbi. Ne isključuje se ni mogućnost da je meta bio Admir Arnautović Šmrk, estradni menadžer, koji je sarađivao i sa poznatim reperima Džalom Bratom i Bubom Korelijem. Šmrk je inače bio uhapšen u septembru 2022. u sklopu akcije "Bumerang", koja se odnosila na organizovani kriminal, pranje novca i druga krivična dela - navode bosanski mediji.

Kurir.rs/Ekipa Kurira