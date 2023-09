PIJAN VOZIO PRIJATELJICU, PA SE ZAKUCAO U MAJKU KOJA JE DOJILA BEBU: 6 godina od saobraćajke kod Aleksinca, vraćali se sa SVADBE

Pre tačno šest godina u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca poginula je Jovana Ljubić (27) iz Prokuplja i njena šestomesečna ćerkica kada je u "golf" u kome je bila sa suprugom i tada trogodišnjim sinom, udario pijani Dragoljub Jocić (51) vozač kombija.

Nesreća se dogodila 30. septembra 2017. oko 22 sata na auto-putu Beograd-Niš. Naime, kako je Kurir tada pisao, četvoročlana porodica vraćala se sa svadbe kada je u njih odpozadi udario kombi aleksinačkih tablica dok su bili u zaustavnoj traci jer je poginula dojila dete.

Nakon nesreće vozač kombija je pobegao. Tom prilikom teško su povređeni i Jovanin suprug i sin. Za jezivu nesreću okrivljeni je godinu dana nakon udesa osuđen na 6 godina zatvora.

- Od siline udarca "golf" je u zadnjem delu potpuno bio smrskan i to na mestu gde su sedele Jovana i beba stara svega šest meseci. Nakon jezivog sudara vozač kombija je pobegao, ali je ubrzo uhapšen jer su prijatelji četvoročlane porodice koju su sa njima bili na proslavi išli iza i videli saobraćajku - podseća izvor i dodaje:

- Prijatelji su se odmah zaustavili i pozvali Hitnu pomoć i policiju pa je tako vozač kombija ubrzo lociran i lišen slobode.

Kako smo tada pisali, tokom uviđaja osumnjičeni vozač tada je podvrgnut alko testiranju koje je utvrdilo da je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola i da je imao 1,8 promila alkohola.

- Nesrećna Jovana i ćerka od zadobijenih povreda preminuli su na licu mesta, a lekari Hitne pomoći transportovali su povređenog supruga žrtve i sina - podseća izvor.

Okrivljenom je niški sud u martu 2018. izrekao kaznu zatvora od šest godina, a kazna mu je izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivice sklopljenim s Višim javnim tužilaštvom, a koji je Viši sud potom prihvatio. Jociću je izrečena i mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od pet godina.

- Optužnica je Jocića teretila za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja jer je ustanovljeno da je u momentu nesreće imao 1,8 promila alkohola u krvi - podseća sagovornik.

Vozio prijateljicu u Aleksinac

"Pio sam votku, ali se ne sećam koliko!"

Okrivlejni Dragoljub Jocić je pred istražnim organima tada isticao da nije imao nameru da vozi pijan. On je rekao da je nakon što je završio posao u Aleksincu otišao s prijateljicom u Niš, gde su zajedno pili, i to ona koktel "bambus", a on votku.

- Rekao je da se ne seća koliku količinu alkohola je popio niti u kom vremenskom periodu, ali da nije imao nameru da te večeri vozi. Međutim, njegovoj prijateljici je pobegao autobus pa je on odlučio da je odveze u Aleksinac. Nije umeo da objasni zbog čega se prilikom povratka u Niš našao u zaustavnoj traci, gde je stajao automobil porodice Ljubić - ispričao je Kurirov izvor iz istrage.