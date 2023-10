POSLEDNJA FOTOGRAFIJA POGINULOG MOTOCIKLISTE: Samo 20 minuta kasnije Dragan je PODLETEO POD KAMION - Široki ti nebeski drumovi!

Od Dragana Đ, mladog motocikliste koji je juče nastradao u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Nova Varoš-Zlatibor opraštaju se njegovi prijatelji.

Na društvenim mrežama objavili su fotografiju koja je nastala na Zlatiboru oko 20 minuta pre nego što se saobraćajna nesreća dogodila.

Podsetimo, ovaj mladić, kog su prijatelji zvali Gagi, je nastradao u nesreći koja se dogodila u blizini Kokinog Broda kada se iz za sada neutvrđenih razloga, sudario sa kamionom kruševačkih registarskih oznaka.

- Druže, kolega, partneru... Ovo je tvoj poslednji pozdrav, a da nisam znao! Počivaj u miru dobri moj, putuj nebeskim drumovima! - napisao je njegov prijatelj.

foto: Foto: Društvene mreže

Ispod fotografije koja je objavljena na društvenim mrežama nižu se potresni komentari.

- Vidimo se na nekom boljem mestu kad dođe vreme za to. Večna ti slava, počivaj u miru. Dok sam živ, ja i ti ćemo voziti zajedno! - piše u jednom od komentara.

- Široki ti nebeski drumovi - piše u komentaru.

Inače, kako je jedan od prijatelja rekao, Gagi je iz Prijepolja, a u Beograd je došao kao siroče.

- Bio je po domovima, a živeo je sa tetkom. Tog dana se vraćao iz Crne Gore, bio je sa drugovima u manastiru Ostrog. Vraćali su se nazad za Srbiju motorima kad je on podleteo pod kamion... Od svih njih samo je on nastradao - kaže on.

Prijatelji nastradalog Dragana danas će se u 20 sati okupiti kod Kalenić pijace.

(Kurir.rs/Blic)