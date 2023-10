NOVA MISTERIOZNA CRNKA ZORANA MARJANOVIĆA: Kaže da joj se sviđa - pričala o emocijama, pa progovorila o SEKTI (VIDEO)

Zgodna crnka Tijana Krstić iz Rakovice, porodična prijateljica Marjanovića, rekla je nakon puštanja iz zatvora Zorana Marjanovića da je on magnet za žene, i da joj se sviđa.

Ona je došla do Zoranove kuće u beogradskom naselju Borča kako bi ga videla. Pre nego što je dala izjavu ona je skočila tri puta od sreće, pa dala punu podršku Zoranu Marjanoviću.

- Verovala sam da on nije kriv, i da nije počinio ubistvo, zato što je on voleo Jelenu Marjanović, i svoju ćerku i svoju porodicu, tako da on nikada to sebi ne bi dozvolio - rekla je Tijana Krstić.

01:46 Tijana Krstić o puštanju Zorana Marjanovića - On je magnet za žene

Ona kaže da je zločin počinio neko ko je jako ljubomoran na njegovu porodicu.

- Poznajem kumu Veru i bila sam letos do njihove kuće kako bi videla kako se on oseća u zatvoru. Tada sam kumi rekla da prenese moje pozdrave - kaže Tijana Krstić.

- Poznajem njegovu devojku, buduću ženu, Zoku. Ona je po meni potpuno normalna, ništa ne ukazuje na neku sektu. Nju i malu Janu sam videla letos. Oni se jako vole i to se videlo! Jako mi je drago što je izašao i ja sam njihov veliki fan - rekla je ona.

Podsetimo, apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, danas je doneo rešenje kojim je okrivljenom Zoranu Marjanoviću ukinut pritvor i određeno je da se isti odmah pusti na slobodu.

- Polazeći od toga da pritvor predstavlja najstrožu meru za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka, te da je obaveza suda da trajanje pritvora svede na najkraće neophodno vreme i da u toku celog postupka pritvor ukine čim prestanu razlozi zbog kojih je određen, Apelacioni sud je imajući u vidu da se kritični događaj desio 2. aprila 2016. godine, dakle pre više od sedam godina, te da je u odnosu na kritični događaj okrivljeni lišen slobode tek 15. septembra 2017. godine i da se u pritvoru nalazio do 12. jula 2018. godine kada mu je isti ukinut - navodi se u odluci Apelacionog suda da Marjanoviću ukine pritvor.

Kurir.rs