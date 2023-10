"NE SEĆAM SE DA JE NEKO ZBOG ISTOG DELA HAPŠEN TRI PUTA" Spasić: Pratim ovaj slučaj 7 godina, branioci NAJAVILI VELIKI PREOKRET

U jutarnjem programu "Redakcija" gostovali su novinarka Kurira Jelena Spasić i advokat Nemanja Todorović i za gledaoce Kurir televizije i analizirali slučaj ubistva pevačice Jelene Marjanović i sve kontroverze koje su vezivane za Zorana Marjanovića.

foto: Kurir, Petar Aleksić

"Presuda od 40 godina i dalje na snazi"

Jelena Spasić je započela razgovor, istakavši da ovaj slučaj prati sedam godina, od trenutka prijave nestanka Jelene Marjanović i da je pažnju javnosti privuklo dosta neobičnih situacija:

- Čudna je činjenica da je Zoran Marjanović priveden posle prijave nestanka supruge, pa onda pušten, posle policijskog ispitivanja bez zadržavanja. Zatim je, posle godinu dana istrage, ponovo priveden, pušten posle deset meseci, pa na slobodi dočekao prvostepenu presudu od 40 godina zatvora. U pritvoru je, poslednji put bio 14 meseci, a sada je ponovo pušten. Ne sećam se da je neko zbog istog krivičnog dela hapšen tri puta - rekla je, istakavši:

Neobično je bilo i to što je 22. jula prošle godine, nakon što je izrečena maksimalna kazna i određen mu ponovo pritvor on pušten da ode kući, a tek onda je po njega došla policija da ga privede. Tako smo se i sada iznenadili, jer je nakon nove odluke Apelacionog suda, pušten na slobodu iako odluka o presudi nije doneta. S obzirom na to da je pušten iz pritvora, verujem da će se njemu ponovo suditi - rekla je Spasić.

foto: Kurir tv

Na pitanje voditeljke Anastasije Čanović da li je neobično da je suprug odmah nakon 25 minuta zvao policiju da prijavi nestanak, Spasić ponavlja da je neobično, ali ne mora da znači da je on ubica.

- To možemo da tumačimo na jedan ili na drugi način, on je ispričao svoju odbranu. Zvao je prijatelja policajca koji ga je posavetovao da prijavi nestanak... - kazala je Spasić.

01:58 SEDMOGODIŠNJI PROCES ODLUČIVANJA, NIJE DONEO ODLUKU! Spasić o kontroverznom ubistvu J.Marjanović: Ovim će okrenuti CEO TOK PRESUDE

U nastavku napomenula je da je presuda napisana na 600 i više strana, pa se vratila na prethodno rečeno:

- Pre pokretanja istrage protiv njega, on je kao učesnik rijalitija spominjao ubistvo supruge. Neobično je što on daje izjave za medije svih ovih godina, a sa druge strane njegovo držanje u sudnici je smireno, ne postavlja pitanja svedocima, već to isključivo rade njegovi advokati i u sudnici je povučen. Ne mogu da kažem da je neobično, ali je drugačiji nego posle samog zločina. Jer je tada vrlo rado komunicirao sa medijima - kaže Spasić i dodaje da slučaj od početka prate konrtraverze, kao i da javnost ne prestaje da intrigira ni to da Marjanović više ne živi u istoj kući, ne znamo gde je on, a sa druge strane u međuvremenu je našao novu partnerku, koja je pravila incidente kada je on privođen. U međuvremenu su mu preminuli roditelji.

- Branioci su na sednici najavili da imaju novog svedoka koji će da okrene ceo tok presude, tako da videćemo.

