DEČAK OSUMNJIČEN DA JE UBIO DRUGA VEĆ PRIJAVLJIVAN ZA NASILJE: Ispovest majke, za Kurir, čiji sin je napadnut pre 3 godine! VIDEO

Majka dečaka koji pohađa sedmi razred osnovne škole u Niškoj Banji, zajedno sa dečakom osumnjičeni da je danas ubio druga u posle svađe u svojoj kući, ispričala je da je bio problematičan i da je ranije napao i njenog sina.

Kako tvrdi dečak osumnjičen za ubistvo sačekao je posle škole njenog sina kad je bio četvrti razred, nedaleko od parka i gurnuo ga preko žardinjere, a sticajem okolnosti telefonom se sve snimila jedna drugarica.

- Ja sam imala uvid u snimak i uverila se da se radi o vršnjačkom nasilju i to sam odmah prijavila školi, a škola je to prijavila školskim policajcima. Nakon toga smo majka dotičnog dečaka koji je napo mog sina i ja bili na sastanku sa direktorom škole, pedagogom škole i psihologom škole i šolskim policajcima. Prvenstveno mi je kao roditelju prećeno jer je moj sin nakon tog guranja navodno opsovao zbog čega mi je prećeno da će i moje dete biti kažnjeno i da apsolutno ima isti udeo u tom vršnjačkom nasilju.

Nuđena nam je medijacija i pomirenje što sam odbila jer imam pravo da kao roditelj biram društvo svog deteta. Tada su direktor, psiholog, i pedagog obećali plan i program po kojem će to da se reši. Međutim nikada nisam pozvana, jednostavno se taj slučaj zataškao i ništa nije preduzeto.. Ja sam to dete viđala kako priča sam sa sobom, prijavljivala još neke situacije, ali se škola oglušila o to i ništa nije preduzeto.

Ona kaže da ih niko iz škole nije obavestio o ovom zločinu i da su svim kao roditelji uznemireni. DA Dečak je jedinac i potiče iz vrlo respektabilne porodice. Napadač je malo problematičan, često je nosio nož. Bez obzira na sve to, oni su bili najbolji drugari

