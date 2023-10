NOVI DETALJI TRAGEDIJE U SELU KOD PARAĆINA: "Udala se pre par godina, mislili smo da je srećna!" 2 verzije o PADU DEVOJKE U BUNAR

Žena (34) koja je rano jutros upala u bunar u selu Mirilovac kod Paraćina, preminula je dva sata nakon što je dovezena u bolnicu, a kako saznajemo, ništa nije ukazivalo na to da bi mogla da izvrši samoubistvo.

- To je kuća na kraju sela, poznavali smo nju i porodicu. Devojka se udala pre par godina, mislili smo svi da je srećna. Ništa nije ukazivalo na to da ima suicudne misli, pa i dalje ne mislimo da je to u pitanju - kaže komšinica iz sela za Kurir i dodaje:

- Dosta bunara u selu je u ravni sa zemljom, nisu visoko izgrađeni. Pošto je sve bilo tako rano ujutru, moguće je da je nekako upala, da nije videla. Ne znam, svašta može biti u pitanju.

foto: Shutterstock

Prema rečima drugih komšija, žena je imala psihičkih problema sa kojima se borila u poslednje vreme.

- Bila je dosta teško psihički, ali ne mislim opet da je suicid u pitanju jer je imala podršku i ljudi koji su brinuli u njoj. Nažalost, nikada nećemo saznati šta se tačno desilo jer nje više nema - kaže nam komšija.

Da podsetimo, jutros, nešto posle 6 sati, žena je pala u bunar i vatrogasci su uspeli posle sat i po dramatične akcije da je izvuku na sigurno i u svesnom stanju je predaju ekipi Hitne pomoći.

- Ona je bila svesna i komunicirala je po malo, ali nije joj bilo spasa - kaže izvor Kurira.

Ona je odmah transportovana u bolnicu i nažalost i pored napora lekara ona je ubrzo po prijemu oko 8 i 40 preminula jer je imala teške unutrašnje povrede.

(Kurir.rs / D.A.)

Bonus video:

01:53 BAKA I DEKA POGINULI NA LICU MESTA, A MLAĐA UNUKA (9) PREMINULA U BOLNICI! Njena starija sestra prebačena u urgentni centar