"SNEŽANA 7 DANA PRE UBISTVA DOŠLA U POLICIJU I REKLA..." Svedok na suđenju otkrio nove detalje jezivog zločina u Barajevu!

U Višem sudu u Beogradu juče je nastavljeno suđenju osumnjičenom Zoranu P. za teško ubistvo bivše partnerke Snežane Simić u junu prošle godine u njenom porodičnom domu u Barajevu.

Na jučerašnjem ročištu svedočio je svedok Sretko Jovičić koji je u vreme ubistva bio šef u policijskoj stanici Barajevo, a sada je u penziji. On je rekao da poznaje optuženog Zorana P. iz Barajeva, ali da je bolje poznavao pokojnu Snežanu, jer su sarađivali. U sudu je kazao da je Snežani tada rekao da će poslati patrolu ako bude imala problema sa Zoranom.

snežana iskasapljena u dvorištu proodične kuće u barajevu foto: Kurir.rs, Privatna Arhiva

- Snežana Simić je sedam do deset dana pre nego što je ubijena došla kod mene u stanicu policije u Barajevu i rekla da ima problema, da je Zoran par puta dolazio ispred Doma zdravlja gde radi, da joj kaže da je voli. To nije bio dovoljan osnov za prijavu protiv njega, a u tom momentu nije imala ništa drugo konkretno da ga prijavi. Činilo mi se da je više došla u policiju po savet i kod mene, jer smo se poznavali sa terena, sarađivali smo, jer je ona radila u hitnoj službi Doma zdravlja - rekao je svedok Sretko Jovičić i dodao:

- Koliko znam ona je tada bila sa nekim drugim u vezi, ali ne znam da li je prethodno raskinula sa Zoranom i kada. Ona mi o tome nije ništa rekla, već sam to čuo od drugih u Barajevu, to je malo mesto i sve se zna.

osumnjičeni zoran p. za teško ubistvo snežane simić foto: Kurir.rs

Jovičić je kazao da mu Snežana tada nije rekla da je Zoran maltretira, da joj preti, da je tuče, niti da joj dolazi kući, već samo da je čeka ispred doma zdravlja. Naveo je da sa Zoranom ranije nije bilo problema, niti prijava protiv njega za tuče ili neko nasilje, a da su Snežanu više puta za nasilje u porodici prijavljivali majka, otac i sestra, koja nije živela sa njom.

Sudija je tada pitala okrivljenog Zorana P. može li da objasni pošto tvrdi da su on i Snežana tada bili u vezi, a nekoliko svedoka u sudu je ispričalo da nisu, na šta je on ponovio da su bili zajedno i da je sumnjao da ima još nekoga.

nesrećna snežana iskasapljena u dvorištu kuće u barajevu foto: Kurir.rs

- Dan ranije mi smo bili zajedno, zvala me je i ja sam otišao po nju na posao. Popili smo kafu kod mene u garaži gde sam radio. Ne sećam se da li sam je odvezao kući ili je ona otišla mojim autom. Slao sam joj poruke da je volim i ona ih je pisala meni. Nemam objašnjenje zašto je išla u policiju i žalila se što je čekam i kažem da je volim. Ne znam što bi joj to smetalo - rekao je na suđenju osumnjičeni.

On je ponovio da se kritičnog događaja kada je ubio i dalje ne seća.

Podsetimo, osumnjičeni se tereti za teško ubistvo na svirep način, jer je Snežanu ubo nožem 21 put dok je kosila travu u dvorištu, a preti mu kazna od deset do 20 godina robije, ili doživotna. On je u sudu priznao to ubistvo, ali tvrdi da se ničega ne seća, jer je bio pijan.

Završne reči u ovom predmetu su zakazane za decembar kada se očekuje i prvostepena presuda.

