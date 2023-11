KIK BOKSER IMAO SAMO 20 GODINA KADA JE UBIJEN ISPED MARAKANE! Ubica ispalio 6 hitaca, pa sve svalio na brata blizanca!

Reprezentativac Jugoslavije u kik-boksu Vladan Cvetković Cvele (20) imao je samo 20 godina kada je ubijen u klasičnoj sačekuši, po mafijaškom receptu.

Cvetković je bio perspektivan kik-bokser, a dok se vraćao sa treninga 3. novembra 1997. godine, oko 18.10 časova na njega su ispaljeni smrtonosni rafali na parkingu ispred službenog ulaza na stadion "Marakana".

Ubica ga sačekao ispred stadiona i u njega ispalio više metaka.

Očevici su tada ispričali da se prvo čula svađa na parkingu, a da su zatim odjeknuli hici. Ispričali su da je Cvetković odbio da se rukuje sa Miketićem, rekavši mu: "Nemam ja više šta sa tobom da se zdravim", da je izbila svađa i da su zatim odjeknuli hici.

Cvetković je teško ranjen ostao da leži na betonu, sa po dve rane u grudima i na stomaku. On je taksijem prevezen u bolnicu, ali napori lekara su bili uzaludni i on je ubrzo preminuo.

Vladan Cvetković foto: privatna arhiva

Ubice su sa mesta zločina pobegle "ladom 1300" krem boje ka Autokomandi, a policijska potera za njima je trajala celu noć.

Njegov ubica Predrag Miketić (44) iz Beograda uhapšen je tek posle 23 godine, 2020. godine, po poternici Interpola. Uhapšen je 2020. u Baru gde se godinama skrivao, a zatim je izručen Srbiji. Dva dana nakon ubistva uhapšen je tada 20-godišnji Goran P. iz beogradskog naselja Mirijevo, kao jedan od osumnjičenih za Cvetkovićevo ubistvo.

Tadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Beograda Milenko Erčić posle zločina kratko je rekao medijima da je razlog za Cvetkovićevo ubistvo bio "prethodni banalni nesporazum između ubica i žrtve". Takođe, Erčić je napomenuo i da nijedan od dvojice osumnjičenih prethodno nije imao problema sa zakonom.

foto: Zorana Jevtić

Za Miketićem je Interpol Beograd raspisao poternicu još 1998. godine. Interesantno je da je i do danas nepoznato kako je za sve godine uspevao da se sakrije od policijske potere.

Iz policije su čak stizale nezvanične informacije da se Predrag Miketić nalazi u Americi, da je dobio njihovo državljanstvo, ali je potom to demantovano i saopšteno da je reč o njegovom bratu blizancu Nenadu.

Ubijeni Vladimir Cvetković, zvani Cvele, za pet godina aktivnog bavljenja borilačkim sportom postigao je vrhunske rezultate. Dva puta je bio vicešampion Jugoslavije u disciplinama lou-kik i ful-kontakt, tri puta šampion Jugoslavije, a 1997, malo pre nego što je ubijen, osvojio je prvo mesto na Balkanskom prvenstvu u lou-kiku. Pet dana pre ubistva dobio je poziv od saveznog selektora za pripreme reprezentacije za prvenstvo sveta u ful-kontaktu, koje je održano u Poljskoj.

Radio je i u obezbeđenju beogradske diskoteke "Ric", čiji je vlasnik Vukašin Gojak takođe likvidiran 1997. godine.

Tokom suđenja, zamenik Višeg javnog tužioca je u završnim rečima optužio Predragovog brata blizanca za iznošenje laži.

- Okrivljeni Predrag nije dao ni jasne, niti ubedljive, razloge zašto se krio po inostranstvu 23 godine. Priznanje njegovog brata blizanca Nenada, da je on krivac, sud ne treba da uzme u obzir jer je to lažno svedočenje, kojim je hteo da mu da lažni alibi, bez jasnog motiva zašto to čini. Predrag je Vladana lišio života na podmukao način iz osvete zbog prethodnih sukoba. Goran mu je pomogao u zločinu jer je prihvatio da ga čeka ispred stadiona sa upaljenim kolima, iako mu je Predrag rekao da ide "nešto da raspravi sa Vladanom". Video je kako okrivljeni puca u žrtvu i nije učinio ništa da to spreči, nakon čega je okrivljeni utrčao u auto i rekao Goranu: "Ubio sam govedo", a on ga nije pitao zašto je to počinio, već ga je odvezao sa lica mesta - naglasio je postupajući zamenik tužioca i tražio da se Miketiću produži pritvor jer je tokom 23 godine dokazao koliko je uspešan u skrivanju po brojnim zemljama bez ispravnih ličnih dokumenata.

Ilustracija foto: Kurir/M.S.

Tužilac je opisao da je nesrećni kik-bokser preminuo od obilnog krvarenja, a da kod dvojice okrivljenih u veštačenjima nisu uočeni nikakvi duševni poremećaji, niti bolesti zavisnosti. On je na kraju izlaganja tražio da sud Predraga osudi na maksimalnih 20 godina robije, koje je propisano licu koje u trenutku izvršenja dela ima manje od 21 godinu, a drugokrivljenog Gorana P. na 18 godina. Odbrana optuženih tražila je oslobađajuće presude za obojicu.

Osuđen na 12 godina zatvora

Odbrana optuženog Predraga Miketića istakla je u svojim završnim rečima da on nije kriv za ubistvo, već njegov brat blizanac, koji je to sam priznao.

- Mlad život je izgubljen na tragičan način, ali nema nikakvih dokaza da je to počinio Predrag Miketić. Drugokrivljeni Goran P. video je Nenada Miketića kako puca, a postoje i dokazi za to.

Zato tražimo da sud Predraga oslobodi optužbi - rekao je tada advokat Predraga Miketića.

- Nisam kriv za delo koje mi se stavlja na teret. Ni Goran nije kriv za svoje delo. To je sve, hvala na strpljenju - rekao je Predrag.

Predrag Miketić osuđen je pravosnažno na 12 godina zatvora zbog ubistva kik-boksera Vladana Cvetkovića.

Tako je ovaj zločin konačno dobio epilog posle skoro 26 godina pred Apelacionim sudom, dok je Goran P. , za koga se sumnjalo da mu je pomagao, pravosnažno oslobođen.

Tokom sudskog postupka utvrđeno je da je Predrag u Vladana ispalio šest metaka, a da je kik-boksera pogodilo pet koji su mu uzrokovali krvarenje trbušnih i grudnih organa, usled čega je nastupila i smrt.

Nije bilo dokaza da je reč o teškom ubistvu, jer ono nije izvršeno na podmukao i bezobziran način ili iz osvete.

(Kurir.rs / Informer, D. Ćuruvija)