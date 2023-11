OVO JE POGINULI RUDAR IZ ZAJEČARA: Ljubiši pre samo 2 meseca preminula žena, porodica zavijena u crno (FOTO)

Ljubiša Bosiljković (55) jedan je od dvojice rudara koji su danas poginuli na svom radnom mestu u rudniku "Lubnica" u selu Grkjan kod Zaječara. Podsetimo, dvojica muškaraca nastradala su, a jedan je povređen jutros oko 10.30 sati dok su radili na separaciji, kada su čisteći je, propali u jamu dubine oko pet metara.

Nastradali Ljubiša Bosiljković, kako saznajemo, živeo je u Zaječaru, a njegov prijatelj kaže da je ovo druga tragedija u porodici Bosiljković za kratko vreme.

nastradali rudar ljubiša foto: Privatna arhiva

- Ljubiši je pre samo dva meseca umrla supruga. Ona je bila teško bolesna i nije izdržala. Ne možemo da verujemo da je sada i Ljubiša nastradao. Porodica je skrhana. Ljubiša je iza sebe ostavio decu i unuče - kaže poznanik porodice i dodaje da je Ljubiša bio dobar i vredan čovek.

- On je godinama radio kao rudar, ali je u poslednje vreme imao probleme sa vidom, pa je premešten na radno mesto separacija, gde je i nastradao - dodao je prijatelj.

ljubišpa i njegova supruga preminuli u razmaku od dva meseca foto: Privatna arhiva

Sa Ljubišom je nastradao i njegov kolega Dejan K. (42), a njegovi prijatelji kažu da je bio porodičan čovek.

- Živeo je sa ženom i decom u zaječarskom selu u blizini Velikog Izvora - rekli su poznanici.

Posle nesreće, oglasilo se i Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru.

mesto nesreće u zaječaru foto: Printscreen/RTS

- Prema prvim saznanjima do nesreće je došlo na taj način što su radnici separacije kritičnom prilikom čistili bunker od naslaga uglja sa čijeg zida je došlo do obrušavanja materijala i propadanja radnika do dna bunkera, koji je visine od pet do šest metara - objasnili su iz tužilaštva.

