OTKRIVENO KO SU POGINULI RUDARI KOD ZAJEČARA Čistili bunker od naslaga uglja, došlo do obrušavanja! Usledio HOROR - propali do dna

Prilikom havarije koja se dogodila danas oko 10.30 sati na separaciji rudnika uglja Lubnica u Grljanu, život su izgubile dve osobe LJ.B.(55) i D.K.(42) dok je jedno lice (53) povređeno, potvrđeno je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Povređeni radnik je zadobio lake telesne povrede.

- Prema prvim saznanjima do nesreće je došlo na taj način što su radnici separacije kritičnom prilikom čistili bunker od naslaga uglja sa čijeg zida je došlo do obrušavanja materijala i propadanja radnika do dna bunkera, koji je visine od pet do šest metara - kažu u OJT Zaječar.

Na licu mesta odmah su izašli pripadnici policije, Sektora za vanredne situacije, hitna pomoć i javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru.

Uzrok nesreće se i dalje utvrđuje.

Povodom tragedije oglasili su se iz Ministarstva energetike i naveli da su radnici poginuli prilikom čišćenja bunkera sa sitnim ugljem.

- Izjavljujemo saučešće porodicama. Separacija je objekat na površini, iznad rudnika. Rudarska inspekcija je krenula na lice mesta, kako bi izvršili uviđaj - navode iz Ministarstva energetike.

