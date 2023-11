"JAO, BOŽE, POBIŠE NAM DECU! MRTVA SU LEŽALA DO SVANUĆA" Rodbina ubijenih mladića: Sedeli su u dvorištu, PUCANO IM S LEĐA!

Prošlo je šest meseci od strašne tragedije u Duboni i Malom Orašju. Više Javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu protiv 21-godišnjeg U.B., osumnjičenog da je ubio devet, a ranio 12 ljudi.

Okrivljeni, za vreme sprovođenja krivičnog dela, nije imao navršenu 21 godinu, zbog čega mu se, prema Krivičnom zakonu ne može izreći kazna doživotne robije. Maksimalna je 20 godina, kako je tužilaštvo i predložilo.

Ekipa emisije "Crna hronika" posetila je ova dva sela nad kojima se pre šest meseci odigrala scena zla.

DETALJI UBISTVA KOJE JE POČINIO U.B. foto: Andrej Cukic EPA Tragedija koja se odigrala u ova dva sela, u noći između 4. i 5. maja ove godine, zauvek je zavila u crno celu Srbiju. U.B., naoružan sa "Kalašnjikovim" u kasnim večernjim satima, i u toku noći, na teritoriji Mladenovca, hicima iz automatske puške lišio je života devet mladih osoba.

Svetlana Panić, baka ubijenog mladića i devojke iz sela Dubona, za Kurir televiziju se prisetila krvavog pira:

- Dolazi mi muž, a ima dva bajpasa, bilo mu je teško, došao je kući da popije lekove. Kaže 'jao Bože, pobili nam decu'. Ja ne znam kako sam preživela to. Jadan se valjao od bolova, ne možeš ni da priđeš deci, pokrivena su, vidite kola koja ih prenose u bolnicu. To je bio masakr. Moja deca su mrtva ležala do svanuća. Dvorište je bilo puno dece, ko za inat, tu je bila klupa i sto, oni sedeli i tako okrenuti prema ulici. Pucao im s leđa i ubio ih - rekla je Panić, pa dodala:

- Mimo škole, dolazili su svi oni da pomažu ovde, ništa im nije bilo teško. To su jedinstvena deca, jedan je završio za policajca, samo je godinu i po radio. Nisu im se želje ispunile, polagali su za kola, upisivali fakultete...

Milica Mihailović, tetka ubijenog mladića iz sela Malo Orašje, opisala je kako je doživela ovu tragičnu vest:

- Kaže, Lazar nam je ubijen i još dosta dece. Odmah smo seli u auto, a nismo ni mogli da dopremo do tačnog mesta jer je već bilo puno svega. Zovem brata i snaju, ne javljaju se, a samo jedan policajac mi kaže 'nemate potrebe više da budete ovde, nema nikog od njih, odnešeni su, idite na urgentni, možda tamo možete pomoći". Otišli smo tamo, čekali i čekali, ništa nismo znali, i tek u 20 do 4 su počeli da dovode jednog po jednog, tako smo saznali da niko nije preživeo.

Potom je za Kurir izjavu dao i očevidav masakra u selu Dubona, Dragana Pavlović:

- Ispod krošnje su bili sto i klupica, sedeli su, ubica nije ni znao ko je tu. Samo je prišao i pucao. Čujem i vidim da puca, mislio sam da puca ovako bezveze, u zemlju ili da se možda veseli. Nisam njih mogao lepo da vidim od krošnje. Ti momci su stvarno bili dobri, pozitivni, čak i ovi što su ranjeni, kao da ih je birao, među najboljima. Nisi ni čuo ništa za njih, nisu ni psovali.

Nakon što je izvršio masakr, U.B. je pobegao sa lica mesta. Posle celonoćne policijske potere, više od 50 pripadnika SAJ-a, uhapsilo je ubicu petog maja u Kragujevcu.

