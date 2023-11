OVO RETKO KO DOŽIVI: Milisava u penziju uz suze i zagrljaje ispratili svi učenici i kolege, a kakav je tek poklon dobio (FOTO)

Retko koji direktor škole u Srbije može da se pohvali ispraćajem u penziju kakav je priređen Milisavu Tomčiću u OŠ "Sveti Sava" u Mladenovcu! Ceo kolektiv, ali i svi učenici, priredili su mu iznenađenje kakvo nije mogao ni da sanja!

Na čelu ove osmoletke proveo je devet godina, a ukupno 18 godina radeći i kao nastavnik tehničkog obrazovanja. Njegov poslednji radni dan bio je 31. oktobra. Bilo je suza, lepih reči...

foto: Printskrin

Ispred škole su ga dočekala deca uz gromoglasan aplauz, a mnoga su mu dotrčavala u zagrljaj.

Nakon opraštanja sa učenicima usledio je ulazak u školu, gde su ga kolege dočekale na isti način kao i đaci.

Spremili su mu i poklon - bicikl! To ga je posebno dirnulo, upamtili su da im je pričao da će penzionerske dane provesti u Somboru, gde bi voleo da vozi bicikl.

Za njega kažu da je ujedinio decu i nastavnike, što nije bio lak posao...

foto: Printskrin

- Iskreno, nisam očekivao takav ispraćaj, to je za mene bilo veliko iznenađenje, a deca su me posebno potresla. Nisam očekivao tako nešto spektakularno. Vidim da je to i njima zaista značilo. Generalno smatram da se radilo, ali da sam toliko zaslužan i da je to toliko u njihovim očima bilo veliko... Puno mi je srce - priča za Kurir sada već bivši direktor Milisav Tomčić:

Proglašavan za najboljeg nastavnika u Beogradu Tomčić je rođen u Kuršumliji, završio je mašinstvo u Nišu, a u Kragujevcu je proveo 24 godine radeći u "Zastavi". Nakon toga je polagao razliku ispita za nastavnika tehničkog. - I kao nastavnik sam bio uspešan, a 2014. godine sam proglašen za najboljeg nastavnika u Beogradu - naveo je Tomčić.

- Ako nema dece, sve je džabe... Sav trud i rad su se isplatili. Možda me zbog mog odnosa prema zaposlenima i deci toliko uvažavaju. Još uvek sam prepun utisaka. Kad sumiram svoj život i rad, nikad sebe nisam žalio. Nikad nisam rekao mala mi je plata, neću da radim... Meni to nikada nije bilo merilo da treba da radim i da se angažujem.

foto: Printskrin

Zahvalan je kolegama za sve što su mu priredili, kao i na poklonu koji je dobio:

- Dirnuli su me i mnogi komentari.

Kurir.rs/M. Branković