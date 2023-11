PRETIO DA ĆE IH POBITI?! Kikinđanin pred doktorkom i sestrom vitlao gasnim pištoljem: Pozvao Hitnu pomoć da pomognu njegovom ocu

KIKINDA - P.V. (48) iz Kikinde, policija je uhapsila jer je gasnim pištoljem pretio ekipi Službe hitne medicinske pomoći. Doktorki, medicinskoj sestri i vozaču pretio je pištoljem i govorio da će ih pobiti.

Kako je saopštila policija, osumničeni je u subotu, prilikom ukazivanja pomoći njegovom ocu, pretio zdravstvenim radnicima držeći gasni pištolj. Potom je ostavio pištolj i pomogao medicinskoj ekipi da njegovog oca smeste u sanitetsko vozilo.

Kad su pacijenta uneli u sanitetsko vozilo i prebacili u kikindsku bolnicu, tamo se pojavio i osumnjičeni muškarac. On je potom uhapšen jer je policiji, u međuvremenu, prijavljen incident:

-On se tereti da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i neovlašćeno držanje opojnih droga. Od P.V. je oduzet pištolj na gas i manj a količina biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Pištolj i biljna masa poslati su na veštačenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi - saopštila je policija.

foto: Kurir/S.U.

U Službi hitne medicinske pomoći priznaju da ovo nije prvi put da se zdravstveni radnici suočavaju sa ovakvim neprijatnostima. Krajem oktobra 2020. godine, policija je u Mokrinu savladala i uhapsila M.D. (42) iz tog mesta jer je napao vozača i medicinskog tehničara Hitne pomoći i oštetio sanitetsko vozilo.

Po dolasku policijske patrole osumnjičeni M.D. je nožem nasrnuo na jednog policajca dok je drugog gađao nožem. Da su često izloženi neprijatnostima, a najčešće verbalnim napadima i uvredama, potvrdio je dr Miloš Bajić, načelnik Službe hitne medicinske pomoći u Kikindi. Nije mu, kako kaže, poznato da im je neko pretio smrću vitlajući pištoljem.

Kurir.rs/S.U.