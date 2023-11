"NA MESTU JE USMRTIO, SAMO SE VRATIO U AUTO I NASTAVIO DA VOZI" Ličina za Kurir TV o presudi o kojoj priča ceo Novi Pazar

59-ogodišnji muškarac iz Novog Pazara, prvostepenom presudom Osnovnog suda, osuđen je na godinu dana kućnog zatvora, uz elektronski nadzor, zbog nepružanja pomoći petnaestogodišnjoj devojčici koju je na pešačkom prelazu udario automobil koji je vozio maloletnik, a zatim preko njenog tela prešao kombi koji je vozio ovaj 59-ogodišnjak.

foto: Kurir tv

U Novom Pazaru je dopisnik Kurira Emir Ličina koji je podsetio na smrt devojčice i, kako građani Novog Pazara smatraju, sramnu i preblagu presudu:

01:53 NA MESTU JE USMRTIO, A SAMO JE IZAŠAO, VRATIO SE I NASTAVIO DA VOZI Ličina za Kurir TV o presudi koju su osudili svi Novopazarci

- Kada je udario devojčicu na mestu je usmrtio.Tom prilikom on je samo izašao iz vozila, pogledao telo i nastavio dalje. Snimci to dokazuju. Zbog nehumanosti osuđen je na godinu dana kućnog pritvora. On je na suđenju pokazao visok stepen kajanja i nakon ubistva se razboleo. Moram napomenuti da ova presuda još uvek nije pravnosnažna. Nastavićemo da pratimo ovaj slučaj - rekao je Ličina.

03:08 Put Novi Pazar - Raška