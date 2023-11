VUKOTIĆ NIŠANIO ROGANOVIĆA I NJEGOVOG "PRVOTIMCA", NUDIO 50.000 EVRA ZA GLAVU?! Detalji optužnice protiv članova škaljarskog klana

U optužnici koji je podiglo Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore protiv kriminalne grupe na čijem čelu je odbegli Igor Vukotić, navodni vođa škaljarskog klana, za ubistvo Šćepana Roganovića u febrauaru 2020. u Herceg Novom, stoji da je grupa pokušala da locira i njegovog brata Duška, a pokušali su da ubiju i Igora Bošnjaka navodnog "kavčanina".

Kako navode crnogorske Vijesti, kriminalona grupa je planirala da "obradi" Bošnjaka koji je navodno "prvotimac" visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića. S druge strane još jedan suparnik koji im je bio na meti jeste Duško koga je grupa pokušala da locira 2020.

ubijeni šćepan roganović u februaru 2020. u herceg novom foto: Dan

- Jedna od ćelija škaljarskog klana dogovarala je da “odrade” Igora Bošnjaka zvanog Gli, jer je su ga predstavljali “prvotimcem” kavčanina Duška Roganovića. Putem kriptovane telefonske aplikacije, obećavali su 50.000 eura nagrade za dobre informacije o tom članu kavačke kriminalne ekipe - navode Vijesti detalje koji se nalaze u optužnici.

Ista grupa, kako dalje navode, pokušavala je 2020. godine da locira i Roganovića, piše u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv grupe kojom su rukovodili Igor Vukotić i Krsto Vujić.

- O tome su se krajem avgusta 2020. godine, putem Skaj aplikacije, dopisivali odbegli škaljarac Mili Bajramović i njegov saradnik Marko Radović. Nakon prepiske oko preuzimanja kriptovanog telefona, Radović 27. avgusta te godine obaveštava Bajramovića da ima informaciju da Bošnjak povremeno dolazi kod rođaka u Herceg Novi - navode lokalni mediji.

igor vukotić navodni vođa škaljarskog kalan godinama se nalazi u bekstvu foto: Privatna Arhiva

Prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, Bajramović, kojeg crnogorski istražitelji traže zbog ubistva Šćepana Roganovića, odgovara mu da je to mnogo bitna informacija i dodaje: "Kad ga snimiš bilo bi dobro da se to odradi brate, on ti je Dulev najbitniji, prvotimac..."

Tužioci tvrde da Bajramnović nakon te poruke šalje Radoviću instrukcije - da se detaljnije raspita za Bošnjaka kod onog ko mu je dao početnu informaciju i ponudi mu "cifru za dobru info..." U tužilačkim spisima navodi se da je Radović potom objasnio kako izgleda kuća u kojoj Gli povremeno boravi kada dolazi u Novi i proslijedio informacije dobijene od osobe koja ga je videla.

- U izdvojenim komunikacijama obavljenim u periodu od 24. juna do 19. novembra 2020. godine, okrivljeni Marko Radović, SKY 2KB163, obaveštava okrivljenog Milog Bajramovića, SKY ECC S9D61B, o mogućem lociranju člana suprotstavljene kriminalne organizacije Igora Bošnjaka zvanog Gli, jer je dobio podatak da posećuje rođaka koji živi u Herceg Novom, kao i o lokacijama koje posećuje Duško Roganović u Herceg Novom. U cilju lociranja Igora Bošnjaka, okrivljeni Marko Radović dobija instrukcije od okrivljenog Milija Bajramovića da iznajmi stan, kao i gdje da postavi GPS koji će pomoći da se isti locira, kao i da ako se realizuje ubistvo Bošnjaka, da će za to biti nagrađen 50.000 eura”, piše u optužnici protiv okrivljenih za likvidaciju Šćepana Roganovića.

duško roganović teko je povređen kada je postavljen eksploziv ispod njegovih kola u herceg novom. od zadobijenih povreda roganoviću su amputirane obe noge foto: Vijesti, Privatna Arhiva

U tim spisima navodi se i da je Bajramović svom kolegi iz klana Radoviću, tražio da ga iz kafića i hotela u koje Roganović dolazi odmah obaveste kada taj Novljanin stigne. Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, Radović je prihvatio naloge šefa kriminalne organizacije - da prati pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, vrbuje članove za klan kom navodno i sam pripada, preuzima i prenosi kriptovane telefone, oružje, pancire, GPS uređaje, falsifikovana dokumenta, kao i da pronalazi i iznajmljuje stanove za potrebe svoje krimi-ekipe...

On je pred tužiteljkom Zoricom Milanović negirao sve navode optužbe, istakavši da radi kao fizički radnik na plaži i da to ne bi činio da je član bilo koje kriminalne organizacije. Kazao je i da nikada nije posedovao niti koristio kriptovani telefon, kao ni oružje i da ne poznaje većinu saokrivljenih.

Tvrdio je da Bajramovića zna iz perioda kada je taj Podgoričanin radio u lokalu “La bamba”, ali da ga nije vidio još od 2015. ili 2016. godine. Odgovarajući na pitanja o Bošnjaku, ispričao je da ga poznaje iz osnovne škole, ali da ga sigurno nije vidio 12 godina...

Radović, jedan od vođa škaljarskog klana Igor Vukotić, Slavko Radulović i Miloš Gvozdenović 22. septembra optuženi su da su deo kriminalnog klana odgovornog za ubistvo brata visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića.

Bajramović, koji je u bekstvu, prema navodima SDT-a, direktni je izvršilac ubistva Roganovića. On je obuhvaćen prvom optužnicom podnetom 15. oktobra 2020. godine zbog ubistva Novljanina.

mesto ubistva šćepana roganovića u herceg novom foto: Youtube prtscr / Novi Novi

Prema tužilačkim spisima tu kriminalnu grupu formirao je Krsto Vujić. Članovima tog klana SDT smatra Bajramovića, Igora Glavaša, Dina Ibrahimovića, Miloša Komara, Ilija Milanović i Miloš Đuričković koji je dobio status svjedoka saradnika. U Višem sudu u Podgorici u toku je sudski postupak protiv te grupe okrivljenih...

