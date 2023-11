"HTEO JE DA UBIJE MOG DRUGA, ALI JE PREGAZIO MENE": Ariljac bio u komi jer ga je BMW-om udario sugrađanin, sad ogorčen PRESUDOM!

"Hteo je da ubije drugog čoveka ali je pregazio mene, 12 dana sam bio u komi, ostao trajni invalid, a on je osuđen na dve godine zatvora"

Ovako za Kurir govori B. Nikolić (30) iz Arilja, koji je teško povređen početkom jula prošle godine kada je na njega naleteo četrdesetogodišnji Ivan Alempijević koji je automobilom marke BMW namerno izleteo sa kolovoza da udari pešaka.

Vozilo kojim je pregažen Nikolić foto: Privatna Arhiva

U trenutku nesreće Nikolić je bio sa svojim prijateljem I.R. koji je, kako se sumnja, bio meta napada vozača Alimpijevića zbog ranije neraščišćenih računa, ali je uspeo da se spase i Nikolić je tada zadobio teške telesne povrede opasne po život.

- Zgazio me je kolima, hteo je da zgazi mog prijatelja, ali je mene zakačio tako da sam 12 dana bio u indukovanoj komi. Zadobio sam tada teške telesne povrede opasne po život u vidu preloma lobanje, nagnječenja mozga i krvarenja u mozgu - kaže Nikolić za Kurir i objašnjava da se tek sada, kad je sve preživeo oseća još nemoćnijim:

- On je posle svega osuđen na samo dve godine zatvora, a ja kao oštećena strana ovde nemam pravo žalbe i osećam se nemoćno zbog toga. Nije uzeto u obzir to što mi je od zadobijenih povreda život bio u opasnosti, kao ni to što je za sve postojala namera, možda nisam bio meta ja, ali je namerno skrenuo u suprotnu traku i uleteo u nas.

Ivan Alempijević foto: Privatna Arhiva

Vraćao se iz grada Alempijević se kobne večeri vraćaoiz grada, a navodni razlog zbog kog su dvojica sugrađana bila u svađi, I.R. sa kojim je Nikolić bio i Alempijević, su razmirice navodno oko jedne ženske osobe, što kasnije eksliralo u sukob u kom je povređen jedino Nikolić. - Sve se dogodilo oko 3 ujutru kada se Nikolić sa I.R. i još jednim prijateljem vraćao kući, tada je ulicom u svom BMW-u prošao Alempijević i on je kroz otvoren prozor dobacio nešto I.R. koji mu je istom merom odgovorio, posle čega je I.A. dodao gas i nastavio dalje. Nakon toga se okrenuo ušao u suprotnu, levu traku i pregazio Nikolića - kaže naš izvor.

Presudom Višeg suda u Užicu Ivan Alempijević je krajem septembra ove godine osuđen na dve godine zatvora jer je delo kvalifikovano kao nanošenje običnih teških telesnih povreda, a nije uzeto u obzir ni to da je postojala namena uprkos izlaganju saobraćajnog veštaka koje je to potvrdilo.

foto: Privatna Arhiva

Kurir je imao uvid u svu dokumentaciju, a prema rečima Nikolića on samo želi da pravda izađe na videlo i da krivac odgovara za svoja dela.

- Mi smo se vraćali kući, bila je noć, kad je Alempijević svojim automobilom skrenuo u licu, uočio nas, pa se dva puta okrenuo ušao u suprotnu traku i uleteo u nas - kaže nam Nikolić. Njegove tvrdnje potvrdio je i sobraćajni veštak.

foto: Privatna Arhiva

Nikolić je nakon ovog događaja ostao trajni invalid, ali je, iako je iz Arilja hitno prebačen u Beograd u Urgentni centar gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život, odlukom medicinskog veštaka koji je radio na ovom slučaju u presudi navedeno da je Nikolić zadobio samo obične teške telesne povrede.

- Alempijević se nakon učinjenog dela branio ćutanjem, a optužnicom koja je podignuta on je bio okrivljen za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, što je kasnije prekvalifikono, a ni namena počinioca nije uzeta u obzir - kaže izvor Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Odluka Nikolić sada iščekuje odluku Apelacionog suda koji bi mogao da preinači presudu ili da je vrati na ponovno odlučivanje u kom slučaju bi suđenje krenulo ispočetka. - Tužilaštvo ima pravo žalbe i sada je na njima dalji tok, jer Nikolić kao oštećeni i njegov zastupnik nemaju to pravo - kaže izvor Kurira.

Kurir.rs / D. Antonijević