KRALJEVČANIN UPAO U PUN KAFIĆ, IZREŠETAO GA I POBEGAO NA TROTINETU: Ubici Luke Žižića preti DOŽIVOTNA ROBIJA, evo kada je presuda

Luka Žižić (37) ubijen je 28. aprila prošle godine oko 18.50 sati u svom kafiću Ritual. Za njegovo ubistvo sudi se Stefanu Milašinoviću. Njemu preti doživotna robija, a presuda će da bude saopštena u četvrtak.

Naime, kobnog dana Milašinović je Luka Žižića upucao sa šest hitaca iz vatrenog oružja, od kojih su ga dva pogodila u glavu. On je prethodno ušao u lokal obučen u radnički kombinezon, sa kačketom na glavi i tamnim rukavicama.

Brata Luke Žižića V. Ž. pitao je da li može da ode do toaleta, što mu je on dozvolio. U toaletu se zadržao 30 do 60 sekundi koliko mu je trebalo da napuni pištolj, a potom je izašao iz lokala. Nakon nepuna dva minuta se vratio, prišao stolu za kojim je Žižić sedeo i u njega ispalio 11 hitaca iz pištolja "CZ99" koji je nosio bez dozvole.

foto: Privatna Arhiva

Žižić je tada zadobio povrede glave, vrata i trupa, odnosno grudnog koša i desne natkolenice.

Policija i forenzičari ogradili su trakom ceo prostor ispred objekta, pa čak zagradili i nekoliko automobila, čiji su vlasnici strpljivo čekali da ih "oslobode". Pod lupom je bio i jedan prolaz u tržnom centru, gde je na stepeništu brojem zabeležen jedan od dokaza.

Dok je telo ubijenog ležalo u kafiću, a forenzičari ga detaljno pregledali, svaki ćošak bio je "pod lupom".

Na nekoliko lokacija je bilo tragova krvi.

Sve je bilo pod budnim okom pripadnika policijske brigade, koji su došli opremljeni šlemovima i štitovima i dodatno obezbedili mesto zločina, oko kog su se raspodelili.

Jedna žena koja se našla na mestu pucnjave ispričala je da je najpre pomislila da je neko razneo flašu. Kako je rekla, čula su se tri pucnja i odmah je krenula galama, a ljudi su istrčali iz okolnih lokala. Ona je tada ispričala da je jedan dečko jurio napadača, dok je jedan radnik pomagao Žižiću i bio sav krvav.

I na snimku sa nadzorne kamere vidi se da je Milašinović ušao u lokal maskiran, pucao na Žižića, a zatim počeo da beži. Dva mladića pokušala su da ga savladaju i više puta su ga oborili na pod. Kako su kasnije ispričali, prvobitno su pustili Milašinovića jer je Žižićev brat u ruci imao nož i nisu hteli da ga ubode.

Oni su ga potom ponovo uhvatili, što se vidi na snimku iz drugog ugla. Na njemu se vidi i da su Lukini prijatelji uspeli da mu otmu pištolj kojim su ga više puta udarili u glavu. Milašinović ipak uspeo da im se otme umakne, a nikom nije bilo jasno kako.

Oni su mu skinuli masku i kačket i na taj način otkrili o kome je reč. Policija je zumirala snimak na kom se vidi mladić visine oko 180 centimetara, starosti do 30 godina, sa kratkom tamnom kosom i bradom. Otkriveno je da je ubica detaljno isplanirao zločin, jer je u žbunju sakrio električni trotinet kojim se dovezao do kafića.

Policija je na licu mesta pronašla okvir pištolja, jednu rukavicu i masku napadača. Tada je sve poslato na veštačenje, kako bi sa svih predmeta bili izuzeti DNK tragovi. Na licu mesta je tokom uviđaja pronađena i krv mladića koji je pucao.

Luka Žižić izdahnuo je na bratovim rukama.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Ilustracija

Uhapšen posle nedelju dana

Milašinović je uhapšen sedam dana posle ubistva u štek stanu u Kraljevu. On je bio od ranije poznat policiji zbog krađe, droge i učestvovanja u tuči. Nakon hapšenja je utvrđeno da se njegov DNK poklapa sa tragovima nađenim na mestu ubistva.

U momentu hapšenja i dalje je imao vidljive povrede glave, koje su mu nakon pucnjave naneli prijatelji ubijenog Žižića. Policija je bila sigurna da je u pitanju baš Stefan jer su uporedili njegovu fotografiju sa snimkom sa nadzornih kamera kafića.

Nakon Milašinovićevog hapšenja, policija je nastavila da traga za naručiocem ubistva i posrednikom u zločinu.

Milašinović je za ubistvo Žižića dobio novac i drogu i to iz dva dela. Prvi deo pre likvidacije, a drugi deo nekoliko dana posle. Tako je u njegovom štek stanu nađena manja količina novca i narkotika. Policija intenzivno traga za još najmanje dvojicom učesnika surove likvidacije na Novom Beogradu- kaže izvor.

Stefan je pre ubistva danima pratio Luku kako bi znao njegove navike, a i dobro isplanirao zločin. Tome i prolog ide i podatak da je za skrivanje imao dva štek stana - jedan u Beogradu, drugi u Kraljevu.

Jovan Ugrenović uhapšen je u Kraljevu nekoliko dana kasnije zbog sumnje da je pomogao Milašinoviću da ubistvo Žižića sprovede u delo. Na teret mu je stavljeno da je Stefanu pomogao da se sakrije nakon izvršenog zločina.

foto: Nenad Kostić

Doživotna robija

Milašinović je pred sudom priznao da je ubio Žižića i dodao da nije ugrozio sigurnost drugih gostiju kafića, jer su se svi, prema njegovim rečima, sklonili i sagli kada je prišao blizu Luki i pucao.

Više javno tužilaštvo u Beogradu predložio je u završnoj reči sudu da Stefana Milašinovća iz Kraljeva, osudi na kaznu doživotnog zatvora.

Tužilac je za drugooptuženog Jovana Ugrenovića, koga tereti da je pomogao Milašinoviću da se sakrije nakon ubistva, predložio kaznu zatvora od tri godine.

Postupajući tužilac je naveo da je tokom postupka dokazano da je Milašinović izvršio ovo ubistvo na podmukao način zbog činjenice da se obukao kao radnik, odnosno maskirao i da je iskoristio što se Žižić osećao sigurno i opušteno u svom lokalu.

Milašinović je, kako tvrdi tužilac, pokazao naročitu upornost jer je Žižića pogodio sa šest metaka, a tada je ugrozio i sve prisutne pucajući u manjem prostoru.

Ugrenović je, kako navodi tužilac, morao da zna da je Milašinović počinio neko krivično delo čim se krije.

Kurir.rs/Telegraf