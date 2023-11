OVO JE KOSMAJČEVA ĆERKA KOJA JE NAŠLA BOMBU U DVORIŠTU: Ubili joj bivšeg muža pre 5 godina, kuća u kojoj živi bila igraonica FOTO

Kuća u Ulici Milana Rakića na Zvezdari u čije je dvorište jutros oko 11 sati bačena bomba koja nije eksplodirala bila je u vlasništvu pokojnog Dragoslava Kosmajca, ali prema rečima komšija, u njoj već neko vreme živi njegova najstarija ćerka Milica, koja je ranije bila udata za Đorđa Zafirovića, zvanog Zafir.

Đođe Zafirović Zafir foto: Privatna Arhiva

Zafirović je, podsetimo, ubijen 2018. godine u Novom Sadu, dok je isparkiravao svoj automobl. Prema nezvaničnim informacijama, ubice su u njega ispalile pet hitaca i to u glavu, jer je imao pancir na sebi. Iste noći, pronađen je zapaljen BMW za koji se veruje da su ga koristile ubice. Inače, bivši zet Dragoslava Kosmajca imao je debeo dosije, a prvo ubistvo počinio je sa 16 godina.

- Neeksplodiranu bombu u dvorištu pronašla je Milica Kosmajac oko 11 sati i odmah obavestila policiju. Kontradiverzione ekipe MUP-a odnele su napravu, a istražitelji su uzeli snimke sa sigurnosnih kamera kao i izjavu ćerke Dragoslava Kosmajca - kaže izvor Kurira.

Zafirović je, podsetimo, petnaestak dana pre nego što je ubijen u jednom intervjuu ispričao da je, iako se u međuvremenu razveo od njegove najstarije ćerke, sa Kosmajcem u dobrim odnosima.

foto: Dado Đilas

- Još uvek me povezuju sa Kosmajcem, iako sam mu bivši zet. Sa njim sam i dan-danas u dobrim odnosima. Odavno imam svoj biznis i ne zavisim ni od koga, ali me i dalje povezuju sa bivšim tastom. On nema dana robije, nikome ni šamar nije udario, dok su mene za protekle četiri godine povezali sa čak osam ubistava. Jako mi smeta što se uz moje ime uvek vezuje i ime mog bivšeg tasta Dragoslava Kosmajca. Nas dvojica smo u odličnim odnosima i međusobno se jako poštujemo, ali su mi dosadili napisi u medijima o našim familijarnim relacijma. Na kraju svakog informativnog razgovora se ispostavilo da nije bilo osnova za sumnje protiv mene - ispričao je tada Zafirović za medije navodeći da ga policija privodi na informativni razgovor kad god se u Beogradu dogodi neko ubistvo.

Kuća u Milana Rakića foto: Kurir, Nebojša Mandić

Kosmajac je, podsetimo, preminuo od korona virusa 2020. Bio je hapšen 2014. zbog sumnje da je nezakonito pribavio zemljište i tada mu je bila privremeno zaplenjena i kuća u Ulici Milana Rakića u čije je dvorište jutros bačena bomba. Podsetimo, u to vreme, u kući se nalazila dečija igraonica. Međutim, ta kuća kao i još nekoliko objekata u istoj ulici, vraćeni su mu pošto je oslobođen optužbi.

Inače, velelepna vila u Žabljačkoj ulici u kojoj živi udovica Dragoslava Kosmajca, kao i njegov sin Lazar sa verenicom, na meti bombaša je bila pre tačno sedam dana, 9. novembra. - U dvorište kuće tada su bačene tri bombe, ali je jedna eksplodirala. Za bombašima se traga - kaže izvor Kurira.

Kako je Kurir pisao, jedan od pravaca istrage usmeren je na to da su bombaški napadi na kuće pokojnog Dragoslava Kosmajca opomena njegovom sinu Lazaru.

Kurir.rs