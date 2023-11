PRODUŽEN PRITVOR MASOVNOM UBICI IZ MLADENOVCA: Uroš ostaje iza rešetaka, isto kao i njegovi otac, ujak i brat!

Urošu B. (21) iz sela Dubona kod Mladenovca koji je osumnjičen da je počinio maskar 4. maja kada je ubio devet osoba, a njih 12 ranio, produžen je pritvor za još 30 dana, saznaje Kurir.

- Viši sud u Smederevu osim Urošu B. produžio je pritvor i njegovom ocu Radiši B., kao i njegovom ujaku Goranu G. i bratu od ujaka Bojanu G. koji su optužnicom koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Smederevu obuhvaćeni ovim predmetom - kaže za Kurir izvor.

Podsetimo, prošlog meseca podignuta je optužnica protiv osumnjičenog kome preti maksimalna kazna zatvora do 20 godina jer u trenutkju izvršenbja krivičnog dela nije imao napunjenih 21 godinu.

Uroš B. je, podsetimo, kobne večeri 4. maja uzeo oružje iz svoje vikendice, a koje je inače pripadalo njegovom ocu, i svesno krenuo u krvavi pohod. Kako smo ranije pisali, Uroš B. je rešio da ubija i učinio je to. Bezumno je pucao u sve koji su mu se našli na putu. Nažalost, žrtve masakra nije birao. Žrtve su se našle u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, a da je na tim mestima kobne večeri bio bilo ko drugi, Uroš B. bi i njega ubio. Iako je masakr planirao, i tokom pokolja je unapred znao svaki svoj sledeći korak, žrtve nije ciljano odabrao.

Istragu je vodilo Više javno tužilaštvo u Smederevu, koja je trajala pet i po meseci i vođena je temeljno. Tokom istrage saslušano je 62 svedoka, obavljeno je 60 različitih veštačenja, saslušan je okrivljeni.

Međutim, ono što se svi pitaju, a ponajviše porodice nastradalih, jeste šta je motiv ovog zločina.

- Istraga nije došla do motiva. Jednostavno, Uroš B. nije imao konkretan motiv za zlo koje je posejao. Sa žrtvama nije bio u zavadi, on sa njima nije imao ranije problema, nije želeo da se njima lično osveti. Psihijatrijsko veštačenje je pokazalo da Uroš B. nije duševno oboleo i da je u trenutku zločina bio uračunljiv. I on sam tokom saslušanja nije mogao jasno da opredeli motiv. On je ispričao "da su meštani sela loše govorili o njemu i njegovoj porodici, da su ih omoalovažavali", ali nije mogao da kaže ko je konkretno pričao i šta konkretno. Tako da, po svemu sudeći, Uroš B. je ubio tolike ljude bukvalno bez ikakvog razloga. On je pucao samo da bi ubio, nije mu bilo važno koga ubija - objašnava naš izvor.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je u sredu optužnicu protiv Uroša B. (21), a on se tereti za teško ubistvo devetoro ljudi i ranjavanje 12 osoba. Među ubijenima su i dve maloletne osobe. Optužnicom, koja je napisana na 210 strana obuhvaćen je i otac Uroša B., kao i njegova dva rođaka - ujak i brat od ujaka.

