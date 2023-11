"VOZAČI SE OPUSTE ZBOG NOVOG PUTA I ONDA DOĐE DO TRAGEDIJE" Dve saobraćajne nesreće kod Sremske Mitrovice u samo DVA SATA

Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče na putnom pravcu iz Sremske Mitrovice ka Velikim Radincima, kada je automobil marke "fijat punto" sleteo sa puta.

Vozač fijata je poginuo na licu mesta, a na licu mesta ovog jutra bila je novinarka Kurir TV Aleksandra Dražić.

- Reći ćemo da kada je u pitanjuova prva saobraćajna nesreća koja se tokom jučerašnjeg dana dogodila nešto oko podneva, život je izgubio stariji meštanin sela Grgurevci, kako nezvanično saznajemo čiji su inicijali M. R. On je imao skoro 70 godina. Iako su na teren na vreme izašle nadležne službe kao što je policija i naravno spasioci, nesrećnom čoveku nažalost nije bilo spasa, on je preminuo od povreda koje je zadobio u ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći, kada je kako nezvanično saznajemo, a istraga će dodatno utvrditi, došlo do izletanja automobila sa puta i on se prevrnuo nekoliko puta - izvestila je Aleksandra Dražić.

Ovo nije bila jedina saobraćajna nesreća u ovom području.

- Samo dva sata kasnije na istom putnom pravcu došlo je do lančanog sudara tri putnička automobila, na svu sreću u ovoj nezgodi koja se dogodila, dakle između Sremske Mitrovice i Velikih Radinaca nije bilo poginulih. Ono što je još dobra vest je da je samo jedno lice prevezeno do opšte bolnice gde mu je pružena pomoć, a ostali učesnici, kako smo saznali su dobro.

Pojasnila je i zbog čega su učestale nesreće na ovom putnom pravcu.

- Što se tiče samog ovog putnog pravca koji možete da vidite pretpostavljam iza mojih leđa, on je ovog leta rekonstruisan, pušten je u korišćenje i svakako nešto što kažu sami meštani Velikih Radinaca jeste da su u poslednje vreme sve češće saobraćajne nezgode upravo na toj deonici. Pretpostavljamo da je to zbog neprimerene brzine jer vozači se u međuvremenu opuste i onda podsećajući se onog puta u kakvom je on bio stanju ranije daju sebi malo oduška, tako da to zaista ne bi trebalo da čine trebalo bi da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa na što i mi sada apelujemo.

Istakla je i ključnu "neuralgičnu" tačku na ovoj saobraćajnoj deonici.

- Ovo nisu jedine nezgode koje su se dogodile u prethodnih nekoliko nedelja, više je bilo onih koji su bile blizu samog sela zato što se tamo nalaze i velike krivine. Dakle apelujemo još jednom, to što je novi put potpuno rekonstruisan i urađen nije način da se vozači opuštaju i nije povod za njihovo opuštanje u vožnji jer trebalo bi da paze kako na sebe tako i na ostale učesnike u saobraćaju. Eto primer samo da se dogodio i taj lančani sudar tokom jučerašnjeg dana i to bukvalno u trenutku kada su stupili na ovaj deo puta - zaključila je novinarka Kurir TV.

