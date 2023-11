SULTAN UHAPŠEN U TERAZIJSKOM PARKU, ODREĐEN MU PRITVOR: Osumnjičen da je ubio vlasnika pečenjare u njegovoj kući

Sultanu G. (27), zbog osnovane sumnje da je nasmrt izbo Milana Tucakova (54) iz Novog Sada, određen je pritvor do 30 dana.

- Osumnjičenom S.G. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo M.T. iz Novog Sada sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana iz razloga sto postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da bi ostankom na slobodi osumnjičeni mogao ometati postupak uticajem na svedoke, zatim zbog postojanja okolnosti koje upućuju na osnovanu bojaznost da bi osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo za koje je osnovano sumnjiv kao i zbog načina izvršenja i težine posledica krivičnog dela koje je dovelo do uznemiravanja javnosti - izjavila je portparolka Višeg suda u Novom Sadu Jelena Ostojin.

foto: Facebook

Ubica pobegao u Beograd

Milan je živeo kao podstanar u kući u kojoj je ubijen.

Zločin je otkriven nakon što je rođak dojavio policiji da se ne javlja, te je policija provalila u stan i zatekla mrtvog čoveka i odmah se dala u potragu za osumnjičenim. Državljanin Bosne i Hercegovine, Sultan G. je pobegao u Beograd, a ubrzo je uhapšen u Terazijskom parku.

Porodica i prijatelji se opraštaju od ubijenog

- Druže moj... Nije trebalo, nije nikako smelo ovako da se završi. Još ne želim i ne mogu da verujem... Kakva užasna i apsurdna tragedija - napisao je prijatelj ubijenog Milana.

Komšije su šokirane nakon ove tragedije, za Milana imaju samo reči hvale. Pričaju da je nekada držao pečenjaru u Novom Sadu, koja je izgorela pre par godina i od tada se više ne bavi ovim poslom.

foto: Drustevene Mreze

- Navodno je imao problema sa plućima ali to ga nije sprečavalo da bude nasmejan i da vozi bicikl. Tako smo ga viđali i tako ćemo ga pamtiti. Zaista ne znam kome je mogao da se zameri i zbog čega. Možda je jednostavno u pitanju obična pljačka ili Bog zna šta drugo. Znam jedino da on često nije zaključavao vrata jer je taj objekat u kome je živeo u stvari lokal pretvoren u stambeni prostor. Možda je osumnjičeni za ubistvo pomislio da će naći neke novce kod njega ako je saznao da je nekada bio ugostitelj međutim, siguran sam da se, ako je to u pitanju, nije ovajdio jer je Minja, tako smo ga zvali, živeo skromno - priča poznanik pokojnog Milana koji ga je poslednji put video u utorak 21. novembra.

(Kurir.rs/Blic)