ČEDOMIR JE BRUTALNO UBIO DRAGANU, SIPAO KISELINU U USTA, PA BACIO U JEZERO! Ovaj monstruozni zločin šokirao je celu Srbiju! VIDEO

Zločin koji se dogodio u selu Salaš kod Zaječara 2014. godine je potresao celu Srbiju. Dragana Ćirić koja je tada imala 18 godina je brutalno ubijena, a njeno telo pronađeno je u jezeru tri dana nakon njenog nestanka. O ovom slučaju govorio je privatni detektiv Braca Zdravković. On je pričao o njenom detinjstvu, mladosti i životu koji je prerano ugašen.

"Dragana je rođena 1996. godine u Zaječaru. Njeni roditelji su iz sela Salaš i jako mala je ostala bez oca. Kada je imala tri godine njena majka je odlučila da se preuda i udala se za čoveka kog je volela i sa kim je radila u poljoprivrednom kombinatu u Salašu, a to je Dragiša Ćirić. Dragana je odrastala u domu sa majkom Ljiljanom i očuhom. Očuh je gledao kao svoje dete. Po završenoj osnovnoj školi ona upisuje srednju Ekonomsku školu u Zaječaru. S obzirom na to da je Salaš udaljen 26 km od Zaječara ona je stanovala u domu za učenike", počeo je priču detektiv.

Boravila je tamo radnim danima, a vikendom je odlazila na vikende u Salaš kod roditelja i vraćala se nedeljom uveče. Svi su imali samo reči hvale za nju. Dragana je pored svih obaveza koje je imala u školi jedva čekala da ide za Salaš zato što je u tom selu živela i njena velika ljubav. To je bio dečko koji se zove Milan Mitić i bio je 4 godine stariji od nje", ispričao je Zdravković o njenom životu.

Ko je ubio Draganu?

"Jednom kada je njen momak bio kod Dragane dok je odlazio kući doživeo je neprijatno iznenađenje. Njegov novi motor koji je imao nije hteo da upali. Sve je pokušao nikako nije mogao. Na kraju je ustanovljeno da je neko iz rezervoara njegovog motora isisao benzin i sipao vodu. Bio je šokiran. Dok je počeo da viče sa pravom i psuje ko je mogao to da uradi, tu su odmah prišle komšije i rekli su da su zapazili izvesnog Čedu koji se tu motao i da je nosio sa sobom jedan kanister i crevo i da je najverovatnije uradio to on zato što su ga videli u blizini kapije i u blizini motora. Kada je to čuo Draganin očuh on je potpuno poludeo i rekao je da sutra ide do policije da prijavi tog čoveka, što je i uradio", rekao je detektiv i ispričao ko je zapravo bio taj Čeda.

Čedomir Đurić je bio penzionisani vozač školskog autobusa iz sela Salaš koji je u tom trenutku imao 66 godina važio je za čoveka koji nije bio omiljeni u selu iz više razloga. Dok je radio kao vozač mnoge žene iz kraja su govorile da je on jako bezobrazan i da ne mogu da veruju kako je jedan takav čovek prevozio decu. Čedomir je znao da flertuje sa devojčicama odnosno sa učenicama koje je vozio. Bio je poznat po tome da je napadao otvoreno mlade i udate žene. Mnogim devojkama je čak i nudio novac za odnose.

Kako kaže detektiv, znao je da se vozi uveče oko škole i da ide korzom kad je leto, znao je da otvori prozor i da kaže: "Hej cure hoćete da vas povezem do obližnjeg jezera da odemo na piće do hotela", a devojke su to odbijale. Često su ga meštani sela tukli jer je napastvovao devojke. Zvanično se ženio 5 puta, a zadnji put se oženio ženom po imenu Milosava, a ni sa jednom ženom nije imao dece.

Detektiv Zdravković je rekao da je on kada je vozio decu u školu i iz škole, zapažao devojčice i da je tako i zapazio Draganu Ćirić. On je govorio da je hteo da usvoji Draganu i hteo je da joj se približi, a da ne bude sumnjiv njenim roditeljima. On je navodno njenim roditeljima rekao da bi hteo da joj nakon smrti prepiše neku imovinu, a njeni roditelji su bili u redu sa tim. Dragana je počela češće da odlazi u Čedomirovu kuću kako bi im pomagala, međutim kako je krenula u srednju školu, ona je primetila da nju Čedomir gleda drugačije, a njoj se to nije dopalo i doživela je neke neprijatnosti od Čedomira. Govorio joj je "ja ću tebi naći pravog momka za koga ću te udati." Tražio je često od Dragane da mu sedne u krilo, naročito kada su bili neki praznici", rekao je detektiv u svom snimku na Jutjubu.

Kada je Dragana shvatila da je Čedomir gleda drugačijim očima ona je prestala da ide kod njih u kuću i rekla mu je da ima dečka Milana i da će razmisliti da li uopšte hoće da se napravi taj ugovor o dživotnom izdržavanju koji joj je ponudio Čedomir. Ona i njen momak su počeli da se klone Čedomira koji je postao opasan po okolinu", rekao je detektiv Braca Zdravković.

Kako je Čedomir ubio Draganu Ćirić?

Čedomir Đurić iz Salaša ubio je 2014. skoro pet decenija mlađu Draganu Ćirić (18). Kako je ispričao detektiv Braca, on je odlazio u Zaječar kako bi pratio gde je i šta radi Dragana i stalno je kružio automobilom oko doma u kom je živela. Tada je i Čedomirova žena primetila da je njen muž bio opsednut Draganom i shvatila je da je on pratio mladu devojku. Kako je rekao detektiv Čedomir je sada priznao sve svojoj ženi i rekao da je počeo da se oseća kao tinejdžer. Na dan Draganinog nestanka kamere u centru Zaječara su snimile Čedomira i Draganu na trgu i videlo se na snimku kako ona ulazi u njegov automobil.

Draganin momak i roditelji su tada krenuli u potragu i nakon dva dana policija uhapsila Čedomira i on je priznao jeziv zločin. Rekao je policiji gde je bacio telo nakon ubistva i govorio im je da je on patološki bio zaljubljen u Draganu.

On je devojku prvo pretukao u svom automobilu i davio ju je. Dok je još bila živa, sipao joj je kiselinu u usta, a potom ju je bacio u jezero u selu Glogovac. Dva dana kasnije Đurić je uhapšen. "Priznao je da je ubio tinejdžerku jer je bio patološki zaljubljen u nju i da ga je obuzela ljubomora jer nije mogao da se pomiri s tim što ona ima momka. Đurić je 2015. godine osuđen na 40 godina robije", rekao je pre 10 godina sagovornik Kurira iz istrage.

Njeno telo je pronađeno tri dana nakon nestanka. "Istraga i obdukcija pokazale su šta je taj monstrum sve radio našem detetu", rekao je svojevremeno očuh ubijene Dragane. On je dodao da su saznali da je Đurić tog kobnog dana vozio Draganu 50 kilometara.

"Kad ju je povezao iz Zaječara, vozio ju je prema Boru, to je oko 20 kilometara, pa je odatle vratio prema Rgotini, pa ponovo starim putem. Sve vreme ju je tokom vožnje tukao i lomio vojničkim ašovom. Polomio joj je levu ruku od batina, jagodičnu kost, usta, razbijena joj je bila slepoočnica, oko joj je skoro ispalo... Tako prebijenu stavio ju je u gepek i vozio do šume. Bila je unakažena i polumrtva kad joj je sipao kiselinu u usta", objasnio je Ćirić i dodao da je Đurić potom telo stavio u vojnu vreću i ostavio u šumi.

Dan kasnije, kad je shvatio da svi traže Draganu i da postoji mogućnost da je pronađu, vratio se u šumu da ponovo sakrije telo. "Otvorio je vreću i stavio kamenje u nju da lakše potone. Da je nikad jadnu ne pronađemo", pričao je tada uplakanim glasom očuh.

Prema njegovim rečima, monstrum je, što je tokom istrage otkriveno, nesrećnu devojku tukao u rukavicama. "Pronađene su i rukavice, oprao ih je na česmi i zatrpao. Ta česma je na starom putu od Zaječara ka Salašu. Rukavica se, verovatno, otarasio kad je telo stavio u gepek, odnosno kad je krenuo da telo ostavi u šumi", kazao je Ćirić.

Đurić ni po odlasku u zatvor nije prestao da nanosi bol porodici ubijene Dragane. Nekoliko godina kasnije poslao im je pismo. Prema priči roditelja, napisao je da često sanja pokojnu Draganu, i to s njenim sinom, da su za njenu smrt krivi roditelji, da će je oživeti i snimiti film o njoj kad uskoro izađe iz zatvora...

"Ne mogu da opišem šok koji smo doživeli kad nam je iz Padinske skele stiglo pismo. Monstrum nije pisao da se kaje što je brutalno ubio naše dete, već piše gadosti. Piše nam da je sanja nasmejanu... Da ima dete i da s njim bere jabuke. Ne priznaje da ju je ubio, već kaže da se sama otrovala zbog majke. Šta mislite kako je nama... S druge strane, on piše pisma kao da je u vojsku otišao, a ne u zatvor. Stariji sam čovek i znam kako je bilo pre četiri-pet decenija, osuđenik i za manje brutalna dela bio je potpuno izolovan od sveta", rekao je tada ogorčeni Ćirić.

