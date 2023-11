POGLEDAJTE KAKO JE U BARSELONI UHAPŠEN KRIMINALAC IZ SRBIJE: Žuti duks, kapuljača, lisice na rukama, okružen policajcima (VIDEO)

Srpski državljanin Mirza Mašović (41), rodom iz Novog Pazara, uhapšen je pre nekoliko dana u Barseloni zbog sumnje da je žvercovao narkotike u Srbiju i Crnu Goru, a sada je isplivao snimak sa njegivog hapšenja u Španiji.

Na objavljenom video-snimku vidi se Mašović okružen policajcima, obučen u žutu duksericu, trenerku i patik i sa lisicama na rukama. Takođe, policijski službenici su ga uz neviđene mere opreza doveli u njegovu luksuznu vilu u Barseloni, kako bi prisustvovao pretreu.

Hapšenje Novopazarca foto: Mossos d'Esquadra

- Mašović je u toj kući i uhapšen, a pošto su mu lisice stavljene po nalogu iz Švedske, i švedska policija je bila prisutna tokom pretresa - navode izvori lokalnih medija.

Na smku pretresa se vidi da je Novopazarac uživao u raskoši, velelepna kuća je sva u mermeru i skupim komadima naštaja.

- Tokom pretresa, u kući je zaplenjeno nekoliko mobilnih telefona, hard diskova i drugih uređaja za skladištenje podataka, kao i 6.500 evra u gotovini. Mašović je prebačen u pritvor, u kom će čekati ekstradiciju Švedskoj - naveli su izvori.

Kako smo ranije danas objavili, srpski državljanin Mirza Mašović uhapšen je pošto je Švedska za njim izdala Evropski nalog za hapšenje zbog sumnje da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja je trgovala drogom i učestvovala u ratu suprotstavljenih klanova.

Inače, Mašović je godinama živeo u švedskom gradu Malmeu, gde je navodno bio navodni vođa jedne bande, koja je u ratu sa drugom bandom. Inače pripadnici obe bande su porekom sa Balkana.

Mirza Mašović (desno) sa pokojnim bratom foto: Printscreen/Youtube/makarov090

- Mašoviću se pre više godina ubili brata u Malmeu, a on je potom preživeo ranjavanje hicima iz vatrenog oružja. Postoje sumnje da je on upleten i u krvnu osvetu, te umešan u ubistvo brata vođe druge bande, ali to nije nikada dokazano - podsetio je izvor.

(Kurir.rs)