KURIR SAZNAJE Uhapšene ubice vaterpoliste Filipa! Sa bratom bio na pumpi gde je i ubijen nakon verbalnog sukoba sa mladićima

Pripadnici MUP noćas su locirali i uhapsili ubice vaterpoliste Filipa Zeljkovića na području šireg reona Subotice.

Podsetimo, Filip Zeljković, vaterpolista, ubijen je na jednoj benzinskoj pumpi, a nakon verbalnog sukoba između njega i njegovog brata sa jedne strane i napadača sa druge, došlo je do tuče, a zatim i pucnjave u kojoj je stradao mladi Zeljković.

- Postoji snimak sa sigurnosnih kamera na kom se jasno vidi da je došlo do ozbiljnog fizičkog obračuna, ali ni svedoci ne mogu da budu sigurni da li je razlog za tuču, a onda i pucnjavu bila ta rasprava vezana za Filipovog mlađeg brata ili neraščišćeni računi od ranije između Filipa i napadača - naveo je ranije izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Građani Subotice znali su Filipa, jer je bio vrstan vaterpolista u nekoliko klubova i imaju samo reči hvale za mladog sportistu, koji je bio golman u Vaterpolo klubu Spartak Prozivka, a igrao je kako navode njegovi prijatelji i u šabačkom Veterpolo klubu.

Hteo je da smiri situaciju

O Filipu njegovi poznanici kažu da ga znaju kao talentovanog sportistu i druželjubivog momka.

- On je krupan momak, još je i bivši vaterpolista i to jako perspektivan. Možda neko zato i može da protumači da je on problem, ali naprotiv. On nikada nije taj koji će izazvati, može samo da odreaguje ako njega neko prvi napadne - rekao je ranie Filipov poznanik za Kurir i dodao:

- Išao je u privatnu školu u Subotici jer je stalno trenirao, jedan period nije čak ni živeo ovde. Evo šta se desilo kad se vratio, a hteo je da pomogne i smiri situaciju. Nije hteo da se obračun nastavi i zato je otišao.

(Kurir.rs/J.V.)