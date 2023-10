"HTEO JE DA SMIRI SITUACIJU I SPREČI DALJI SUKOB, ZATO SU OTIŠLI SA PUMPE": Poznanici ubijenog Filipa (21) u Subotici u šoku!

Filip Zeljković (21) ubijen je u noći između subote i nedelje na Palićkom putu u Subotici, a kako Kurir saznaje ubijeni mladić pokušao je kobne večeri da smiri situaciju, da se obračun ne bi nastavio.

U ponedeljak je, da podsetimo, veći broj osoba saslušan, a u pitanju su svedoci događaja koji se desio u noći između 14. i 15. oktobra. Oni su nakon saslušanja pušteni, a kako nezvanično saznajemo, policija je na tragu osobama koje su pucale i usmrtile mladića.

Hteo je da smiri situaciju

O Filipu njegovi poznanici kažu da ga znaju kao talentovanog sportistu i druželjubivog momka.

- On je krupan momak, još je i bivši vaterpolista i to jako perspektivan. Možda neko zato i može da protumači da je on problem, ali naprotiv. On nikada nije taj koji će izazvati, može samo da odreaguje ako njega neko prvi napadne - kaže Filipov poznanik za Kurir i dodaje:

- Išao je u privatnu školu u Subotici jer je stalno trenirao, jedan period nije čak ni živeo ovde. Evo šta se desilo kad se vratio, a hteo je da pomogne i smiri situaciju. Nije hteo da se obračun nastavi i zato je otišao.

foto: RINA

Policija, kako Kurir nezvanično saznaje, traga za dvojicom mladića od kojih je jedan već robijao.

- U pitanju su mladići koji su od ranije poznati subotičkoj policiji. Jedan od njih već je hapšen zbog ubistva - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Oni su ranije pravili probleme, a gotovo uvek su naoružani. U ubistvu za koje je jedan od njih već uhapšen učestvovao je sa još četvoricom i čovek je ubijen nožem, a on je tada osuđen na kaznu zatvora kao maloletnik, koju je odležao.

Momke za kojima policija traga, meštani izbegavaju jer, kako kažu, nikad ne znaju šta bi moglo da im padne na pamet.

Pozadina sukoba

- Sa sobom nose oružje i palice. Nikad se ne zna šta mogu da urade. Večito su uključeni u probleme, a mi nismo na to navikli - kažu nam meštani Subotice i dodaju da su ih poslednje vreme retko viđali.

Kako se pretpostavlja, oni se najverovatnije kriju u nekih štek stanovima, a pitanje je trenutka kada će ih policija u Sobotici locirati i privesti.

foto: Privatna Arhiva

Prema rečima našeg izvora, do sukoba na pumpi je došlo kad su napadači počeli da provociraju Filipa i njegovog brata koji su se vraćali iz izlaska.

- Filip je sa bratom ušao na pumpu gde su napadači već bili. Čim su ušli oni su počeli da provociraju i dobaciju njegovom bratu (18). Nije sigurno oko čega je problem nastao, ali se Filip fizički obračunao sa napadačima, povukao brata i seo u automobil - kaže naš izvor.

Kamere snimile Kako kaže naš izvot, Filip je odbranio brata i nije želeo dalje probleme te se povukao. - Oni su ušli u auto i krenuli, ali su napadači naoružani krenuli za njima. Pucali su u Filipa iz automobila u pokretu i pobegli. Pregledaju se snimci sa svih kamera, a navodno je to bio policiji i prvi trag u otkrivanju identiteta osumnjičenih pucača kao i izjave svedoka - kaže izvor Kurira.

Kurir.rs / Ekipa Kuria

Bonus video:

02:09 POTREBNO UTVRDITI KADA JE LICE SVESNO POČINJENOG UBISTVA! Advokat o tretmanu dečaka osumnjičenog za ubistvo druga