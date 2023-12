FILIP DOBRO POZNAVAO SVOJE UBICE, EVO I ODAKLE: Svi detalji hapšenja osumnjičenih za zločin u Subotici! KRILI SE MESEC I PO DANA

Subotičani P. M. (35) i I. Č. (25) uhapšeni su juče na teritoriji somborske opšine zbog sumnje da su pre mese i po dana u Subotici ubili vaterpolistu Filipa Zeljkovića (21).

- Sumnja se da su oni, sredinom oktobra, u blizini jedne benzinske pumpe, hicima iz vatrenog oružja pucali na dvadesetjednogodišnjeg sugrađanina i usmrtili ga - navodi se u saopšenju MUP.

Intezivan rad

Oni se terete, da podsetimo, da su 15. oktobra ove godine na benzijskoj pumpi na palićkom putu u Subotici, nakon verbalne rasprave i tuče između Filipa i njegovog mlađeg brata sa jedne strane i napadača sa druge, zapucali i usmrtili mladog vaterpolistu.

- Pripadnici MUP intenzivno su radili na prikupljanju podataka i privođenju počinilaca ubistva Filipa Zeljkovića, a pored brojnih svedoka postoje i snimci sa nadzornih kamera sa pumpe - navodi izvor Kurira.

Reči hvale O Filipu njegovi poznanici kažu da ga znaju kao talentovanog sportistu i druželjubivog momka.

- On je bio krupan momak, još je i bio i vaterpolista i to jako perspektivan. Možda neko zato i može da protumači da je on problem, ali naprotiv. On nikada nije taj koji će izazvati, može samo da odreaguje ako njega neko prvi napadne, a sad su napali njegovog brata - kaže Filipov poznanik za Kurir i dodaje:

- Razni su motivi u opticaju, nadamo se da će istraga pokazati šta se zaista desilo kobne večeri.