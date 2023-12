OTKRIVENA MASNA PREVARA U SRBIJI! Policija uputila APEL GRAĐANIMA: Ukoliko ste imali kontakt sa OVIM ČOVEKOM, javite se!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Policijskom upravom u Jagodini, a po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. J. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je na teritoriji Srbije izvršio više krivičnih dela prevara.

Sumnja se da je on, od maja do novembra ove godine, na jednom sajtu oglašavao na prodaju vozila navodno uvezena iz inostranstva, lažno se predstavljao i ugovarao prodaju, zahtevajući da mu kupci pre isporuke uplate avans u iznosu od 3.000 do 7.000 evra, što su oni i učinili.

M. J. je potom, kako se sumnja, menjao brojeve telefona i prekidao komunikaciju sa oštećenima kojima vozila nikad nisu isporučena.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Pozivamo građane koji su oštećeni na isti ili sličan način da se jave u Policijsku upravu za grad Beograd ili na broj telefona: 011/279-84-09.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane da prilikom kupovine vozila iz uvoza i posredstvom sajtova novac ne uplaćuju avansno, da izbegavaju oglase u kojima je kupoprodajna cena mnogo niža u odnosu na tehničke karakteristike, godinu proizvodnje i stanje vozila, kao i da ne uplaćuju novac bez ličnog kontakta sa prodavcem i bez prethodnog pregleda vozila, uz prateću dokumentaciju.

Kurir.rs