"KOL'KO SI NAM NAPLATIO TO?": Napadač iz Skadarlije sa ekipom pravio haos celo veče, bunio se i zbog ceha! SVI DETALJI PUCNJAVE

Radnik obezbeđenja Dalibor K. (43) ranjen je sinoć u poznatom restoranu u Skadarliji u Beogradu kada je na njega zapucao gost lokala koji je, kako saznaje Kurir, više puta u toku večeri opominjan od strane obezbeđenja zbog svog ponašanja i ugrožavanja bezbednosti ostalih gostiju.

Dalibor K. pogođen je, podsetimo, sa dva metka u stomak i jednim u ruku, ali je njegovo stanje sada stabilno.

foto: Instagram/ sergey_baykow

- Nakon ranjavanja je bio svestan i komunikativan, razgovarao je sa policijom i radnicima Hitne pomoći koji su ga odvezli u Urgentni centar - kaže izvor Kurira.

Svađa zbog muzike i pića

Prema rečima očevidaca, napadač je u restoranu bio u društvu još četvorice muškaraca, a problem je nastao nakon što je muzika prestala da svira jer se rastoran zatvarao.

- Čuli smo da su momci koji su sedeli za stolom tražili da muzika, koja je završila, nastavi da svira. Navodno im je obezbeđenje prišlo, jer su postali bučni u lokalu i pokušalo da ih urazumi i objasni im da se lokal zatvara. Jedan od njih je tada izvukao pištolj i nastao je haos - priča očevidac za Kurir i dodaje da to nije bio prvi put te večeri da napadač i njegovo društvo prave probleme u kafani.

Odzvanjali pucnji Prema rečima naših sagovornika, pucnji su se čuli celom ulicom jer je već u svim lokalima muzika utihnula, kako to obično i biva nedeljom uveče. - Bilo je bučno jer su ljudi krenuli da izlaze iz lokala i prave galamu, ali muzike nije više bilo i onda se jasno čulo da nešto puca. Ubrzo je stigla policija i Hitna pomoć, a policjaci su se trkom spustili niz ulicu i uleteli u restoran, ali su napadači već pobegli - kaže naš sagovornik i dodaje: - Nadam se da će ranjeni muškarac biti dobro, tuče smo viđali, ali dugo se nije desilo da neko posrne zbog pića i muzike i zapuca.

Kako saznajemo, problem je nastao i kad im je konobar rekao da je poslednja tura i doneo im račun da naplati.

- Međutim, društvo za stolom je tražilo da piju još i konobaru, kad je doneo račun, rekli su: "Kol'ko si nam naplatio to?". Pobunili su se zbog ceha. On je to rekao na srpskom jeziku - kaže naš sagovornik i dodaje da u Skadarliji uvek ima dosta stranaca, jer je to omiljeno mesto turista.

1 / 3 Foto: Privatna Arhiva

Posle reakcije Dalibora K. i još jednog radnika obezbeđenja koji su napadače više puta opomenuli, jedan od njih je izvukao pištolj i ranio Dalibora, nakon čega je pobegao.

- Dalibor je poreklom iz Crne Gore i već duže vreme radi na poslovima obezbeđenja u Beogradu, ne samo u restoranima već i na važim događajima. Nije neko ko stvara problem nego uvek pokuša da reši problem što mirnije kako ne bi došlo baš do ovakve situacije u kojoj se sada našao. Mogao je da strada zbog bahatog ponašanja drugih - kaže izvor.

Kamere

U poznatom beogradskom restoranu nema tragova pucnjave, a svaki deo lokala pokrivaju sigurnosne kamere. Kurir je došao do snimka pucnjave na kom se vidi kako napadač izvlači pištolj i dok odlazi iz kafane puca u Dalibora. Kako se još vidi na snimku napadač se jednom i vratio sa podignutim pištoljem sve vreme dobacivajući obezbeđenju.

00:22 Pucnjava u kafani u Skadarliji

- Restoran ima tri dela i svaki ćošak se snima, u lokalu je u vreme pucnjave bilo dosta ljudi, iako je bio fajront, tako da će i njihove izjave ubrzati istragu. Simljeno je i da je u trenutku nastala panike u lokalu, ljudi su se sklanjali, neki i zalegli, dok je on vitlao pištoljem, pa pobegao - kaže sagovornik Kurira.

Akcija Vihor Napadač je pobegao, a uviđaj na mestu zločina obavili su policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu. Policija je odmah pokrenula akciju "Vihor". - Policija intezivno radi na rešavanju slučaja ali i hapšenju napadača, a istraga će otkriti i pravi motiv pucnjave - kaže naš izvor. Za sada nepoznati napadač osumnjičen je da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

