TRAŽILI DA BUDEM SVEDOK SARADNIK, KAD SAM ODBIO UZELI SU ELEKTROŠOKER! Plaćeni ubica u sudu tvrdi da je žrtva torture u CG

U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje državljaninu Srbije, Lazaru Iliću iz Kraljeva, i njegovoj kriminalnoj grupi koja se tereti da je u januaru 2021. godine planirala da likvidira Marka Ljubišu Kana, visokopozicioniranog pripadnika "škaljarskog klana".

Na optužnici se pored Lazara Ilić nalazi i njegov sugrađanin Strahinja Savić, kao i okrivljeni Grga Milićević, Miloš Klečak i Nikola Mileković koji je u bekstvu. Optuženi Lazar Ilić je u svom obraćanju sudu, nakon svedočenja Vula Kovinića, inspektora u Centru bezbednosti Budva, kazao "da su ga neki službenici policije tukli i da je jedan od njih koristio vodu i elektrošoker," navodi Dan.

- Prilikom pretresa, meni je stigla poruka na mobilni telefon. Policajci su me udarali, pištoljem po glavi me udarao jedan krupniji inspektor. Rekli su da otključam telefon. Šutirali su me dok sam bio na podu. Bilo ih je troje, četvoro. Ja sam rukom prekrio glavu. Ovaj svedok me nije udarao pištoljem (misleći na svedoka Vula Kovinića, inspektora koji je svedočio pre njega). Tu nema gde da se pobegne, ta zgrada i ulaz su mali. Nema prozora. Imao sam vidne povrede - započeo je svoje svedočenje okrivljeni Ilić za koga se sumnja i da je maskiran u oktobru 2020.godine u Tržnom centru "Ušće" u Beogradu likvidirao Aleksandra Šarca, pripadnika Pink pantera bliskog škaljatskom klanu, koji je od zadobijenih povreda preminuo nakon devet dana.

- Odveli su me kod doktora nakon par sati i rekli su da ništa ne pričam. Jedan puniji inspektor u stanici policije mi je sa vodom prskao polni organ i koristio je elektrošokere - tvrdio je Ilić u podogoričkom sudu.

Okrivljeni Lazar Ilić je dodao "da su mu u CB Budva rekli policajci da je Bajrami Pista dobar momak i da će on biti kao on."

- Sigurno su mislili na to da ću biti svedok-saradnik. Pista je u nekom predmetu saradnik tužilaštva. Tražili su od mene da govorim stvari koje ne znam - naglasio je optuženi Ilić.

Inače, svedok Vule Kovinić inspektor u CB Budva je pre ovog svedočenja okrivljenog više puta izričito naveo da nije tukao Ilića. Takođe, naveo je da su jedine radnje koje je on uradio prema okrivljenom lišavanje slobode, tačnije da mu je stavio lisice na ruke tokom hapšenja.

- Bili smo u stanicu policije. Čuo sam da se dogodila rasprava između Gorana Slovinića i još jednog lica. Znam da je Slovinić član OKG, čija su lica već bila meta. Ja sam legitimisao tog momka sa kojim se svađao i utvrdili smo da se radi o Savić Strahinji iz Kraljeva. Tražio sam mu telefon, u njemu nije bilo ništa. Zatim smo pregledom napipali drugi telefon. On je rekao: "Možete me ubiti, ali ja vam telefon ne smem dati". Istog momenta sam zvao šefa kriminalistike - rekao je svedok inspektor i nastavio:

- Otišao sma i do lokala ispred kojeg se dogodila rasprava ali tamo nisam zatekao Slovinića. Savića smo predali službenicima. Ja sam otišao na teren, jer nam je nadređeni rekao gde je stan koji je Savić koristio, njemu je tu lokaciju rekao Savić. Otišao sam ka tamo da lociramo stan i obezbedimo zgradu - kazao je službenik policije Kovinić.

On je zatim dodao da je usledila informacija od strane njemu nadređenog da ide na drugu lokaciju, za koju se sumnja da je tu drugi stan koji je korišćen i da se u njemu nalazi Lazar Ilić.

- Ilića smo sreli kada smo išli, uz stepenice zgrade, da lociramo stan. Sreli smo momka, nosio je crnu košulju. Bili smo orpezni, jer se sumnjalo da ima oružje. Tražio sam mu ličnu kartu. Bila je lažna. Ilić je pokušao da pobegne, opirao se i tada je pao niz stepenice. Kolege su mi rekle da je i udarao glavom o pod. Kada sam mu stavljao lisice na ruke, nije imao vidljive povrede - naglasio je svedok.

Inače, Lazar Ilić je i na optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu protiv vračarskog klana, zbog optužbi za ubistvo Aleksandra Šarca. Kako smo ranije pisali, vračarski klan je sarađivao sa kavačkim klanom, a navodno ga je predvodio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara.

NAVODI OPTUŽNICE Prema navodima optužnice, Lazar Ilić je trebao da ubije Kana, a sumnjivo kretanje Strahinje Savića 22. januara 2021. primetio je Goran Slovinić, prijatelja Marka Ljubiše Kana. Slavnić ga je zaustavio i tražio od njega da mu kaže koga nadgleda već dva dana i zbog čega. Verbalni konflikt Slovinića i Savića registrovali su policajci koji su se nalazili u blizini. Nakon toga je on priveden. Prema navodima optužnice, Ilić, Savić, Milićević, Klečko i Mileković su tokom 2020. godine postali članovi kriminalne organizacije koju je formirala za sada nepoznata osoba sa nadimkom Džoni, za koju se sumnja da je Nikola Vušević. Pored osoba koje se nalaze na optužnici članstvo u ovoj kriminalnoj organizaciji prihvatila su za sada i druga neidentifikovana lica sa nadimcima Krojač, Mateo Odin, Sajarac, Matkal, Sepforiti i drugi. Džoni sa Vračara je bio zadužen za planiranje i finansiranje izvršenja najtežih krivičnih dela. Savića je imao zadatak da prati i opservira kretanje mete. Grga i Klečak su se prihvatili izvršioce krivičnih dela prevoze preko graničnih prelaza i povezuju sa drugim članovima kriminalne organizacije.

