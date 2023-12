SNIMAK MANIJAKA IZA ALTINE KRUŽIO INTERNETOM, SAD SU GA PRONAŠLI! Došao iz Smedereva, pa napadao žene po Zemunu, smešten u bolnicu

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je zabeležila M. A. a na kojem je snimljen muškarac koji joj je navodno upao u stan u pola noći s namerom da joj uzme broj telefona.

Naime, 30. novembra 2023. godine u 3.15 časova, policijski službenici PS Zemun su obavešteni od strane građanke M.A. da je neko pokušao da joj provali u stan, te da je u hodniku svoje zgrade zatekla NN muško lice koje joj je tražio broj telefona i zamolio je da mu pozove taksi. Kako je tvrdila, u pitanju je osoba koju zna iz viđenja.

Ona je rekla da je taj muškarac pokušao ranije da stupi u kontakt sa njom što je ona odbila i da je najverovatnije u pitanju lice koje ima psihičke probleme.

Policijski službenici su, po nalogu dežurnog tužioca, a prema opisu koji je dala oštećena, započeli preduzimanje radnji iz svoje nadležnosti u cilju otkrivanja identiteta navedenog NN lica i utvrdili da se radi o D.M. (43) iz Smedereva.

On je 1. decembra zatečen u ulici Prvomajskoj u Zemunu u stanju apstinencijske krize, nakon čega je kolima hitne pomoći prevezen u Specijalnu bolnicu za bolesti zavisnosti u Beogradu, u ulici Teodora Drajzera i smešten u navedenu ustanovu.

Na osnovu mišljenja lekara u navedenoj ustanovi i po dostavljanju izveštaja Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu će preduzeti dokazne radnje prema D.M.

M. A. je snimak objavila na društvenim mrežama. U opisu snimka se navodi da se prošle godine muškarac iz Smedereva doselio na Altinu i da je tada počeo da presreće devojke na ulici.

"Mene je konkretno više puta zaustavio i tražio mi broj telefona. Raspitivao se kod komšija i u prodavnici u kraju gde živim i došao mi je na stan da se upozna. Rekla sam mu da nisam zainteresovana više puta i neko vreme me nije dirao", piše u objavi.

Međutim, kako tvrdi, priče po komšiluku su glasile da to radi i drugim devojkama i ženama i da targetira ženske osobe koje žive same i obija stanove.

"Nađena mu je i oprema za obijanje od strane par komšija koje su ga pratile jer je nekolicina stanova obijena, ali ništa nije moglo da se dokaže", piše u objavi. Tada je ona, kako piše, otišla do hotela u kojem živi sa majkom i koja je tamo bila zaposlena, kako bi zamolila vlasnike da mu skrenu pažnju da me ostavi na miru.

"Oni su pozvali njegovu majku koja mi je rekla da se on samo udvara! Ništa nisam prijavila", piše u objavi.

Kako se dalje navodi, 30. novembra u tri ujutru su je psi probudili jer su čuli da se nešto dešava kod vrata.

"Kada sam ušla u hodnik vrata su bila otvorena. Bio je mrak, on je stajao jednom nogom u mom hodniku i tada je pokucao i rekao mi da mu je stan izgoreo i da mu zovem taksi. Bio je mrak i zgradi i u prvi mah sam pomislila da je zaista neko od komšija i krenula po telefon. Kada sam upalila svetlo i videla da je on, shvatila sam onako bunovna da su vrata otvorena i da je on u pitanju", objašnjava devojka.

Kako tvrdi, zvala je policiju, oni su došli, sastavili zapisnik i otišli.

