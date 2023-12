OSUĐEN MONSTRUM KOJI JE ZVERSKI UBIO PASTORKU (2) KOD VLASOTINCA: Očuh dobio DOŽIVOTNU ROBIJU, tog dana pijan tukao dete

U Višem sudu u Zaječaru danas je osuđen Miloš Nikolić (25) iz sela u okolini Vlasotinca na kaznu doživotnog zatvora zbog jezivog nasilja u februaru prema svojoj pastorci (2) koja je od zadobijenih povreda preminula.

Jezivi zločin dogodio se 21. februara u iznajmljenom stanu u Zaječaru. Obdukcija nesrećne devojčice pokazala je da je preminula usled prestanka disanja i srčanog rada, uzrokovanog "obimnim jakostepenim povredama glave i posledičnim razvojem jakostepenog otoka mozga", a kod devojčice su utvrđene i brojne druge povrede koje su okarakterisane kao teške i opasne po život.

Kako je rečeno na suđenju, okrivljeni je sve ovo učinio svestan jer je to pokazalo veštačenje. U trenutku kada je zverski tukao devojčicu utvrđeno je da je bio uračunljiv. Takođe, utvrđeno je da je bio i pod dejstvom alkohola, ali to nije uticalo ni malo na stanje njegove svesti.

Nikolić se teretio da je izvršio krivično delo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, dok se devojčicina majka teretila za zanemarivanje i zapuštanje maloletnog lica.

Kako je Kurir ranije pisao, majka devojčice J. T. je nekoliko meseci pre zločina otišla od svoje porodice i povela samo devojčicu sa sobom, dok su njena dva sina ostala sa ocem. U iznajmljenom stanu gde se i dogodilo ubistvo, J. T. je prisustvovala batinama i navodno, nemo posmatrala nasilje.

- Osuđeni je tukao devojčicu dva dana zaredom, toliko da je bila modra od glave do pete - podseća izvor i dodaje:

- U stanu su nađeni tragovi nasilja, isčupana kosica žrtve, ali i polomljeni delovi nameštaja, tačnije stolica za koju se sumnjalo da ju je nasilnik upotrebio prilikom nasilja nad devojčicom.

Kako smo tada naveli, prilikom hapšenja majka devojčice je sve vreme plakala, dok je očuh ćutao.

- Više puta ga je policija pitala: "Zašto to učini, čoveče?!". On je tek nakon poduže ćutnje tiho rekao: "Plakala je. Nerviralo me uvek kad plače. Nisam je mnogo tukao" - naveo je tada Kurirov izvor blizak istrazi.

