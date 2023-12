"SKINUO MI JE MAJICU, POLJUBIO, ZALEDILA SAM SE": Potresno svedočenje žrtve: Instruktor jahanja je bio naš porodični prijatelj

U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje osumnjičenom M. Đ. instruktoru jahanja koga su polaznice njegove škole optužile da ih je godinama silovao i seksualno zlostavljao.

Nakon pauze, svedočila je i druga oštećena devojka A. V. koja je navela da je okrivljeni njihov porodično prijatelj.

- M. Đ. poznajem od svoje treće godine zato što je on naš porodični prijatelj. U leto 2018. dogodilo se to da sam nakon jahanja bila sa konjem, a M. Đ. me je prvo zagrlio s leđa, a potom poljubio, ja sam ga odgurnula. Potom me je zgrabio i počeo da me ljubi po ušnoj školjci, vratu i nabio mi je svoj polni organ. Osetila sam ga. Plakala sam ceo trening i nakon toga - rekla je na početku svedočenja devojka koja je takođe, svedočila iz posebne prostorije:

- Uspela sam da pobegnem i nakon toga sam se trudila da se ponašam normalno. Ostala sam u klubu jer volim konje i nisam nikome rekla šta se tada dešavalo.

Kako je dalje navela u svom svedočenju A. V. je opisala i događaj od 28. marta 2019. kada je okrivljeni pokušao da je siluje.

- Toga dana sam pre škole na poziv M. Đ. došla da prošetam povređenog konja jer nikog nije bilo u klubu. Nakon što sam ga prošetala pozvao me u sobu i ja sam otišla, mislila sam da će mi tada zadati novi zadatak - kaže ona i dodaje:

- Ustao je da zaključa vrata, a ja sam pokušala da izađem, ali nisam uspela da pobegnem. Počeo je da me ljubi po vratu, po ustima i sa mo dodiruje grudi, skinuo mi je majicu i ja sam se zaledila. Ustao je i skinuo mi je pantalone i donji veš i pokušao je da mi raširi noge, ali jednostavno nije uspeo pa je nastavio da se trljao od mene, simulirajući seks dok je ležao preko mene.

Kako je dalje navela, pre nego što je njoj skinuo odeći, skinuo je i sebi pantalone.

- Ubrzo se začuo da neko dolazi, jer je makadamski put prolaz štali pa je on tada skočio i obukao se brzo, a mene ostavio unutra - rekla je devojka koja je u tom trenutku imala 17 godina i dodala:

- Izašao je napolje i razgovarao sa nekom čovekom, a ja sam se obukla i pobegla u boks gde je bio konj, tada sam gledala na telefonu kada imam autobus kako bi pobegla iz kluba. Ubrzo se okrivljeni vratio i tražio me, dozivao me:" Comika gde si se sakrila, što si pobegla"

Kako je dalje navela, kada je video posle nekog vremena da je nema, otišao je.

- Tada sam pobegla na drugi izlaz iz kluba koji vodi direktno do parkinga i otrčala do stanice i otišla sam u školu - rekla je oštećena i dodala:

- Osećala sam se loše, kao da sam nešto kriva. Takođe, on je bio naš kućni prijatelj pa nikome nisam govorila o tome. Nakon toga 15 dana nisam išla na časove, a kada sam se vratila sa mnom je uvek bila neka drugarica. Tada je jedna od njih primetila da ne uživam u jahanju i da nešto nije uredu pa mi je predložila da odem iz kluba što sam i učinila u avgustu te godine.

Kako je navela nju je okrivljeni često dozivao sa rečjna:"Dođi kod deda Miše" a ona je imala utisak da joj je on deda kog nikad nije imala.

Okrivljeni M. Đ. se tokom ovog svedočenja sve vreme nervirao i negodovao njen iskaz, pa je u jednom trenutku i njegov branilac gestikulaciom mu rekao da ne priča i ne komentariše izlaganje.

Branioci okrivljenom istakli su da je njih klijent teško bolestan. Sledeće suđenje zakazano je za 15.decembar kada se očekuje da svedoče još dve devojke.

(Kurir.rs/B.T.)

Bonus video:

01:32 POSTOJE ZLOUPOTREBE U PRAKSI Advokat o predlogu za izmenu krivičnog zakona: MUP pravi jednu grešku kada im se prijavi nasilje