PROGANJAO DEVOJKU, PA DOŠAO DA JOJ PRETI DA ĆE JE UBITI: Određen pritvor manijaku iz Zemuna!

U prostorijama Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu danas je u prisustvu branioca saslušan V.V. zbog sumnje da je u Zemunu dana 08.12.2023. godine izvršio krivično delo Proganjanje.

- Sumnja se da je to učinio na taj način što je u više navrata, pozivao oštećenu A.S. i dana 8.12.2023. godine došao do stana u kome ona stanuje pa joj upućivao pretnje da će je ubiti - navodi se u saopštenju.

Treći osnovni sud u Beogradu je na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenom odredio pritvor u trajanju od 30 dana.

Kurir.rs / D.A.