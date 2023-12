ARKAN JE MOGAO ŠTO NIJEDAN DRUGI OPERATIVAC NIJE: Spasić otkriva detalje iz tajnog Ražnatovićevog dosijea pod nazivom "Kafa"

Dosije Željka Ražnatovića Arkana bio je jedan od najtajnijih dokumenata srpskih službi devedesetih godina. Kodno ime tog dosijea bilo je "Kafa". Mali broj ljudi iz vrha bezbednosnih struktura znao je da se iza ovog benignog naziva, u stvari, kriju tajne jednog od najopasnijih ljudi u državi: Željka Ražnatovića Arkana, komandanta Srpske dobrovoljačke garde (SDG).

Zašto je upotrebljena reč "kafa" i zašto su Arkana obaveštajci tako zvali, ostalo je nepoznato.

Željko Ražnatović Arkan je od 1978. počeo da sarađuje sa Službom državne bezbednosti, za koju je obavljao najteže zadatke, a za uzvrat je dobijao povlastice i zaštitu, navodi Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

foto: Screenshot youtube/Mladjen

- Bio je jedan od naših najboljih operativnih radnika, agenata koje smo mogli da šaljemo napolje u operacije. On je uradio nešto što niko tada, a ni u budućnosti ne bi verovatno niko drugi mogao. Imali smo, recimo, zadatak da se ubiju trojica-četvorica terorista imigranata koji su imali zadatak da na Kosovu i Metohiji ubijaju naše policajce. Deset ili 15 dana Arkan je u vreći za spavanje ležao na krovu zgrade. Poneo je sa sobom dve torbe mesnih narezaka i dvopeka. Čekao je da se teroristi sastanu u jednom prostoru na koji je motrio. Javio nam je posle sedam dana da može da ih ubije sve s tog mesta, njih oko 15, ali smo mu rekli da je to rizično i da to nikako ne radi - naveo je Spasić i dodao da je Arkan čekao do momenta kad su se sastala ta trojica. Sišao je s heklerom i izvršio tu za nas jednu od najvećih operacija likvidiravši ih kod garaže - prepričao je Spasić.

Božidar Spasić foto: Marina Lopičić

PORTIRU OSTALA ŠLJIVA U USTIMA

On je opisao i druge Ražnatovićeve teške zadatke i predočavao koliko je bio spretan.

- Imali smo jednog teroristu u Švajcarskoj sa 20 kilograma eksploziva, on je radio kao portir u malom hotelu. Nismo znali gde planira da upotrebi eksploziv i Arkan je dobio zadatak da ga ukloni. Sećam se kako je posle pričao da je portiru ostala šljiva zagrižena u ustima kad ga je pogodio metkom - rekao je bivši obaveštajac.

Spasić je svedočio kako je Arkan vremenom postajao sve jači materijalno i po vezama i da je devedesetih uradio stvari koje su ga koštale života.

- Podzemlje je shvatilo da je on opasnost za njih, plašili su se da će početi da ih reketira. Inače, srpsko podzemlje nikada nije trpelo jednog dona ili kuma i tada je organizovano Arkanovo ubistvo - objasnio je Spasić.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

02:14 ŠOK ISPOVEST BIVŠEG FUDBALERA ZVEZDE: Arkan mi je bio drugi otac, svaki dan smo bili zajedno, kupio mi je prvi mobilni