JEZIVO! Devojčice dolazile da uče matematiku, a BIVŠI DIREKTOR IZ IVANJICE ih napastvovao: Užasni detalji seksulanog zlostavljanja

Protiv F. J. (62), bivšeg direktora jednog preduzeća iz Ivanjice, podneta je krivična prijava zbog sumnje da je godinama vršio nedozvoljene polne radnje nad četrnaestogodišnjom devojčicom koja je kod njega dolazila na časove matematike.

- Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, odeljenje u Ivanjici, podnelo je krivičnu prijavu protiv F. J. (62) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao devojčicu starosti 14 godina. Ovaj, inače, Ivanjičanin je devojčicu polno zloupotrebio dok joj je držao časove matematike, potvrdio je za Kurir Vladimir Perišić, PR tužilaštva u Čačku. On je dodao da su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, PU Čačak, PS Ivanjica podneli čačanskom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv F. J.

Mašinski inženjer

- Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, Odeljenje u Ivanjici, preduzeće sve radnje iz svoje nadležnosti u okviru odgovarajućeg postupka propisanog Zakonikom o krivičnom postupku. Imajući u vidu činjenicu da se kao oštećeno pojavljuje maloletno lice, te samim tim i osetljivost postupka, imamo obavezu zaštite ličnosti, pa druge informacije ne možemo dati - rekao je on.

Kako saznajemo, osumnjičenom, koji je inače bivši direktor jednog ivanjičkog preduzeća, ovo navodno nije prvi slučaj seksualnog uznemiravanja.

- Pre desetak godina on je, držeći časove matematike, jednoj devojčici počinio isto delo, međutim, porodica deteta to zbog sramote nije prijavila. Uveren sam da ovo nije usamljen slučaj, pa se nadam da će ovaj postupak osnažiti žrtve, ako ih ima, da i one podnesu prijavu - priča Ivanjičanin, dodajući da je njegov poznanik važio za ćudljivog čoveka, ali je bio na glasu kao dobar matematičar.

Meštani ogorčeni Sada je prilika da ga prijave i ostali Meštani kažu da se ranije pričalo o F. J., ali da to niko nije ozbiljno shvatio: Mislili smo da narod svašta priča, međutim, ponovilo se. Zamislite da dete pošaljete, i to na preporuku, u stan takvom čoveku? Nadamo se da će ovog puta dobiti zasluženu kaznu. Ukoliko je bilo još takvih slučajeva, sada je vreme da ga roditelji zlostavljane dece prijave.

Svi ćute

- On nikada nije radio u prosveti, većinom u privredi. Jedno vreme je bio i direktor jednog preduzeća. Kao diplomirani inženjer mašinstva, njemu je matematika isla od ruke. Zato su mnogi išli kod njega na časove - priča sagovornik.

I drugi naš sagovornik kaže da ovo nije prvi slučaj da se F. J. sumnjičio na nedozvoljene polne radnje nad maloletnicama:

- Moguće je da ga neko štiti jer je on to i ranije radio, a tu je u pitanju i strah. Ipak, ovo mala sredina i ljudi se plaše da prijave ovakve slučajeve. Svi ćute - kaže on i dodaje:

- On ima dvoje dece, potiče iz ugledne porodice, fakultetski je obrazovan, godinama je radio u privredi. Nikada nije radio u školi. Uglavnom su ljudi slali na časove decu kod njega na preporuku, niko nije mogao ni da nasluti da bi tako nešto mogao da uradi. Šokirani smo! Ukoliko se ispostavi da je tačno, treba da bude odmah uhapšen.