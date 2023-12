ŽIVIM SVOJIH 5 MINUTA! Ovako lumpuje Ljuban Hofman posle mesec dana provedenih u CZ: "U DIVLJINI ŠTO SE ŽIVOT ZOVE UVEK POBEDNIK"

Ljuban Vidović zvani Hofman, koji je prošle nedelje izašao iz Centralnog zatvora u Beogradu gde je bio sa bratom Miljanom Vidovićem Hofmanom zbog zlostavljanja i maltretiranja konobara i dostavljača hrane, svake večeri izlazi sa izabranicom i prijateljima u provod.

Pa da podsetimo, 10. novembra braća Hofman Vidović uhapšeni su u velikoj akciji MUP Srbije u jednom tržnom centru zbog video snimaka koji su preplavili društvene mreže na kojima se može videti kako braća zlostavljaju i maltretiraju jednog konobara i dostavljača hrane koga Miljan Hofman čak u gaćama bije. Nakon mesec dana koje su proveli u Centralnom zatvoru u Bačvanskoj ulici u Beogradu, Prvi osnovni sud u Beogradu produžio je pritvor Miljanu Vidoviću koji je predložilo Prvo javno tužilaštvo u Beogradu, dok se odustalo od krivičnog gonjenja Ljubana Vidovića.

ljuban hofman vidović prošle nedelje napustio centralni zatvor, dok je njegov brat ostao iza rešetaka foto: Nemanja Nikolić

Ljuban Vidović našao se na slobodi 14. decembra kada je nasmejan izašao iz Centralnog zatvora što je Kurir i zabeležio ekskluzivnim fotografijama. On je izašao sa kapuljačom na glavi, a u rukama je držao crne džak i šarenu kesu u kojima je bila garderoba. Te iste večeri Ljuban je otišaso u stan gde živi sa vernicom, nakon čega je skocan i doteran otišao u jedan beogradski restoran gde je proslavio rođendan svog prijatelja.

ljuban hofman vidoć samo nekoliko sati nakon što je izašao iz zatvora otišao u provod foto: Privatna Arhiva

Od tada ako je sudeći po objavljenim snimcima i fotografijama njegovih prijatelja, on svaku noć provodi u kafani uz muziku i piće. Društvo mu pravi verenica, inače, poznata blogerka koja se nijednom nije oglasila nakon njegovog hapšenja, ali ni sada od kada je na slobodi. Takođe, uz nju mogu se videti i ostali prijatelji braće Hofman.

Jedan od njih je objavio niz fotografija i snimaka, na kojim a se može videti kako Ljuban Vidović ne skida osmeh sa lica, i kako sa podignutim rukama uz pevača Srećka Krečara peva pesmu "Pobednik" koja verovatno opisuje njegove trenutno stanje situacije u kojoj se našao sa starijim bratom koji je ostao iza rešetaka.

Reči ove pesme navode "da ga ljudi ogovaraju i da pričaju da je propao, što po njemu nije tačno jer on živi svojih pet minuta i oseća se kao pobednik". Takođe, u ovoj muzičkoj interpretaciji, mogu se naći stihovi koji govore "da ostavlja sve tuge i poraze iza sebe" verovatno aludirajući na pritvor u centralnom zatvoru, a pesma dalje ide "vreme brzo briše sve lažne drugove" - verovatno misleći na sve one koji su ih zaboravili tokom teških dana u pritvoru.

u zagrljaju prijatelja sa kojima izlazi svake večeri od kada je izašao iz cz u beogradu gde je bio mesec dana foto: Drustvene Mreže

- Slušam priče da me nigde nema da sam propao, a još živim svojih pet minuta na krovu sveta svog. Sad ih ova moja sreća boli al' svima praštam sve samo mi je stalo da me voli do koga stalo mi je. Još sam isti, jači nego ikad al' se ne hvalim samo puštam da mi dižu cenu jezicima zlim. Još sam isti, normalan u svemu opušteni lik u divljini što se život zove uvek pobednik. Iza sebe ostavljam sve tuge i sve poraze dok iz srca vreme brzo briše sve lažne drugove. Svakome u oči od njih mogu ja da pogledam nikom dužan svima uvek spreman i krvi ja da dam - reči su pesme koju je iz sveg glasa pevao Ljuban Vidović na proslavi.

ljuban vidović hofman sinoć ludovao sa podignutim rukama uz muziku dok pored njega sedi verenica, poznata blogerka foto: Drustvene Mreže

- Ljuban svakodnevno izlazi i trudi se da nadoknadi izgubljeno vreme ovih mesec dana. Želi da bude sa najbližima, a oni ga vode u kafane "da se malo oporavi" - kaže naš sagovornik.

Inače, da podsetimo, juče smo preneli da je Mirko Šijan, sin poznatog žestokog momka Zorana Šijana i pevačice Goce Božinovske vratio fotografiju sa svog rođendana koju je inače, nakon hapšenja uklonio.

pijan u zagrljaju miljana vidovića. takođe, za stolom su i nikola buha, nikola vavić i ljuban vidović foto: Printscreen/Instagram

Naime, braća Hofman Vidović su samo dva dana pre hapšenja proslavljali rođendan Mirku Šijanu koji je bio krajem oktobra. U tom veselom društvo moglo se videti kako se okupljena ekipa dobro provodi, a pića nije manjkalo za stolom.