POLICIJA TRAGA ZA VOZAČEM AUDIJA ŠIROM BEOGRADA! POKRENUT VIHOR: Iz njega ranjen muškarac u Železniku, pa krvav ušetao u Urgentni

Muškarac A.M. (35) zatražio je danas oko 16 sati pomoć u Urgentnom centru, pošto je u njega u Železniku iz automobila pucala za sada nepoznata osoba.

Policija traga za napadačem koji je bio u audiju tamne boje, pokrenuta je akcija Vihor.

Pucnjava se dogodila oko 15 sati na Obrenovačkom putu kod otpada u Železniku.

- Na A.M. je kako se sumnja pucao nepoznati napadač koji je bio u automobilu marke "audi" tamne boje. On je ispalio jedan metak i ranjenog muškarca pogodio u levo rame. Napadač je potom pobegao vozilom dok je ranjeni A.M. sam automobilom otišao u Urgentni centar - objasnio je izvor Informera upoznat sa slučajem.

On je dodao da je policiju obavestio Urgentni centar.

- Pripadnici policije su razgovarali sa povređenim muškarcem, obavestili su nadležno tužilaštvo i istraga je u toku. U potrazi za vozilom iz koga je navodno pucano objavljena je akcija Vihor - naveo je sagovornik.

Prema nezvaničnim informacijama ranjeni muškarac poznat je policiji od ranije za različita krivična dela, a za neka od njih je i osuđivan.

(Kuir.rs / Informer)