SKOLETOV SIN UBIJEN U SAČEKUŠI, SUMNJA SE NA KRVNU OSVETU: "Starac" izvukao pištolj s prigušivačem i pucao mu u lice (VIDEO)

Krajem januara navršiće se tri godine otkako je nepoznati napadač koji je na licu imao masku starca izrešetao Zorana Uskokovića (22), sina pokojnog Zorana Uskokovića Skoleta, na Kanarevom brdu u Beogradu.

Mladić je podsetimo, ubijen iza supermarketa na Kanarevom brdu, na samo 50 metara od stana u kom je živeo s porodicom. Ubistvo Skoletovog sina je, sudeći po do sada prikupljenim tragovima, delo profesionalca. Naime, policija ima video-snimak likvidacije, na kom se vidi kako mlađi muškarac, maskiran u starca sa štapom u ruci i šubarom na glavi, iz blizine puca Uskokoviću u lice.

foto: Printscreen Facebook

Skoletov sin je parkirao sivi "audi" karavan na parkiralištu prodavnice i krenuo kroz prolaz prema zgradi u kojoj mu žive majka i očuh. Kako se vidi na snimku nadzorne kamere, Zoran je hodao i gledao u telefon, a u susret mu je polako išao muškarac, koji je na prvi pogled izgledao kao starac.

Ubica je na glavi imao šubaru i crni mantil, a u levoj ruci štap, kojim se pridržavao dok ide. Kad je prišao Uskokoviću, iznenada je iz džepa izvadio pištolj s prigušivačem i pucao mladiću u lice. Zoran je istog trenutka pao na leđa, a ubica mu je prišao još bliže i iz neposredne blizine ga "overio" ispalivši u njega još nekoliko hitaca, nakon čega se mirno udaljio.

foto: Kurir.rs

Zoranovo telo pronađeno je tek sutradan ujutro, našli su ga radnici prodavnice kad su došli na posao. Tokom uviđaja, na mestu zločina pronađene su četiri čaure, koje su poslate na veštačenje.

- On je bio dobar mladić, nije bio kriminalac, a ubijen je baš kao neki mafijaš - rekle su tada za Kurir komšije iz zgrade u kojoj je živeo ubijeni mladić.

Kako se saznaje, Skoletov sin nije imao kriminalni dosije u policiji i kažnjavan je samo zbog nekih sitnih prekršaja. Da li se nekom zamerio u podzemlju, s obzirom na to da je za njegovo ubistvo angažovan profesionalni ubica? Druga varijanta je da iza svega stoji krvna osveta za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana.

foto: Privatna Arhiva

Uskoković mlađi je sin Zorana Uskokovića Skoleta, koji je ubijen u filmskoj poteri aprila 2000. godine na Vidikovcu, i to nedaleko od mesta na kom mu je likvidiran naslednik. Skoleta su navodno ubili pripadnici zemunskog klana, jer se u to vreme pronela priča da je on organizovao ubistvo Željka Ražnatovića Arkana 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental".

Bonus video:

00:57 Poznati splav počeo je večeras da tone