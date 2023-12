"PRIMITE MOJE SAUČEŠĆE, DETE VAM JE UBIJENO" Zbog reči majke devojčice iz Ribnikara svi plakali: Samo sam pitala je li brzo umrla

Suđenje u Višem sudu u Beogradu, koje se vodi protiv osumnjičenog dečaka i njegovih roditelja, za danas je završeno, a nastavlja se sutra. Danas su svedočili roditelji ubijene devojčice (13) koja je išla u razred sa osumnjičenim.

Oni su takođe, detaljno izneli svoje viđenje o situaciji tog dana, kao i tome šta se dešavalo nakon saznanja tragičnih vesti.

U sudnici je bilo veoma napeto, tužno i mnogi nisu mogli da zadrže svoje suze i emocije.

Zoran Martinović, otac ubijene devojčice (13) naveo je da se nakon tog 3.maja plaši svakog sunčanog dana, jer ga je strah šta on može da im donese kao tog dana što je bio.

- Ako je to dete tog 3 maja mislilo da se igra rata, pa nam pobio decu, to je čista egzekucija dece koja su došla u školu da nešto nauče i sada se radi o tome da niko nije odgovoran. Kako je tako nešto moguće... Roditelji su vaspitavali to dete, mora da postoji odgovornost! Pa ja da je moje dete počini tako zlo ja bi stao iza toga, moje je dete, ali ovo roditelji ne. Škola, znate škola je takođe kriva mi smo im dali na čuvanje decu koja su sedela u školskim klupama gladni znanja, a šta smo dobili - rekao je Martinović za govornicom vidno uzrujan i dodao:

- Meni treba epilog zašto je moje dete stradalo, ko je odgovoran i u kojoj meri. Kako niko da ne odgovara za to što mi je oduzeo dete, neko je rešio da ga više nema. Neko je rešio da napravi zlo, neko ga je učio da trenira da puca.

Miljana Martinović, majka devojčice u svom izlaganju navela je da dve rečenice želi da zaboravi.

- Pita me inspektor da li ste vi majka ubijene devojčice (13), ja kažem da jesam, a on mi potom govori, primite moje saučešće vaše dete je ubijeno. Ja ga pitam: "Da li je bilo trenutno?" i on mi klima glavom - to su stvari koje želim da zaboravim, ali i trenutak kada sam videla telo svoje ćerke u svom nečemu što predstavlja krevet. To su stvari dve koje svakako želim da zaboravim - rekla je ona na suđenju, pa nastavila:

- Znate onu frazu "samo da ide po redu" verujte mi smo je doživeli i sada je razumemo. Živimo dalje, ali sada potpuno drugačije.

Ona je potom dodala da ne zna kako će da nastavi život dalje.

- Moja ćerka se radovala praznicima, znate ja ne znam kako ću skupiti snage da okitimo jelku za Novu godinu. Radovala bi se, ali ja nemam snage. Znate, kada sam došla u stan nakon vesti da mi nema ćerke otišli smo samo da uzmemo stvari jer nismo spavali tamo, među mojim stvarima pala je čitulja na kojoj je pisalo :" Mama volim te najviše na svetu!" To mi je napisala ćerka, stalno mi je pisala neke ceduljice, shvatila sam da je u pitanju neka svetlost, davanje energije za dalje.

- Mi smo se ovih osam meseci pretvorili u detektiv, istražitelje, lekare, sve smo samo da dobijemo neki odgovor, nešto što bi dobili odgovor zašto se ovo desilo - rekla je neutešna majka.

Advokat Ognjen Božović rekao je za Kurir da mu je žao što danas kamere nisu mogle da budu na suđenju kako bi videli vapaj roditelja čija su deca ubijena.

Podsetimo, suđenje u Višem sudu u Beogradu koje se vodi protiv osumnjičenog dečaka i njegovih roditelja, kao i OŠ "Vladislav Ribnikar" završeno je za danas, a na njemu su svedočili roditelji ubijene devojčice (13) koja je išla u razred sa osumnjičenim.

Za sutrašnje ročište zakazane su još tri porodice koje će svedočiti.

