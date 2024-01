ZAJEDNO IŠLI PO BADNJAK, SLIKALI SE, A ONDA GA PREGAZIO: Pre 2 godine poginuo Ivan, njegova majka skrhana! PRESEKAO GA NAPOLA

Nekad smo se radovali prazniku, a sada samo tuga... Nema više kod nas ni badnjaka, ni Božića!

Ovim potresnim rečima za Kurir opisala je svoju tugu Slađana Jovičin, majka Ivana Jovičina (27) iz Alibunara, koji je na Božićno jutro 2022. godine poginuo dok je pokušavao da popravi kola nakon što se vratio iz izlaska.

Otkinuo mu noge

poginuli ivan jovičin i njegova majka slađana jovičin foto: Privatna Arhiva

Naime, tog 7. januara pre dve godine na njega je automobilom BMW naleteo osumnjičeni Robert G., koji je bio u alkoholisanom stanju, i udario ga je ispred porodične kuće. Od siline udarca otkinuo mu je noge, a nesreći mladić, otac dvoje dece, preminuo je na putu do bolnice.

- Dve pretužne godine su iza nas, nema nama više radosti! Tog dana sam izgubila dete koje je bilo vredno, pošteno, dete koje je osnovalo svoju porodicu, a koja je sada ostala bez glave kuće. Niko nikada više neće moći da zameni njegovo mesto - kaže u jednom dahu neutešna majka.

- Pijanica koja nam je ubila sina je i dalje na slobodi. Vidimo ga svaki dan kako kupuje piće i glupirala se po kafićima, a mog sina nema. Ni trunku empatije, osećanja on nema nakon što nam je ubio dete. To je strašno - priča Slađana.

osumnjičeni i poginuli mladić zajedno išli u badnjake, o čemu svedoči foto: Printscreen Privatna Arhiva, Printscreen

Kako je dalje podsetila Slađana, njen sin je kobnog dana, nešto pre tragedije, bio u društvu osumnjičenog, pa čak imaju i zajedničku fotografiju koja je nastala kada su zajedno išli u badnjake.

- Njih dvojica su u zajedničkom društvu išli po badnjak to jutro, a on nakon nesreće nije mogao ni da stoji na nogama. Bio je pijan i drogiran. Strašno je i to što je on samo 48 sati proveo u pritvoru i dosad se apsolutno ništa nije desilo. Presude nema - kaže majka i dodaje da postupak vodi Viši sud u Pančevu, a osumnjičeni se pravda da je lud i donosi svoje psihijatrijske nalaze.

Otac ga držao

- Zamislite, pravi se lud, a Ivana je od siline udarca prepolovio. Osakatio ga, noge su mu bile na jednoj strani, a ostatak tela pored pokvarenih kola. Moj suprug ga je držao u naručju, ali je on nakon 10 minuta preminuo - očajna je naša sagovornica.

bmw koji se zakucao u ivana jovičina i prepolovio ga napola foto: Fejsbuk

Ne odustaju Želimo istinu i pravdu Majka pokojnog Ivana kaže da se oni nadaju da će pravda u slučaju smrti njenog deteta biti zadovoljena. - Strpljivo čekamo da se nešto desi, ali bojimo se da će ovaj slučaj ostati nerešen. Ništa ne tražimo od osumnjičenog, čak ga i izbegavamo, iako živimo u istom mestu, ali želimo istinu i pravdu i da se on adekvatno kazni. Od te borbe nećemo odustati - kaže majka.

