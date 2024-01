OVI "ŠKALJARCI" SU LIKVIDIRANI DOK SU SE SKRIVALI OD POLICIJE I SUPARNIKA: Žive sa glavom u torbi, života ih koštaju OVE GREŠKE

Nakon što je nepoznati egzekutor 5. januara brutalno likvidirao Darko Geislera (43) iz Pančeva pripadnika "škaljarskog klana" u Sao Paolu u Brazilu pred suprugom i četvorogodišnjim sinom prema statistici on je samo još jedan žrtva klanova koja je ubijena u ilegali!

Podsetimo, zločin se dogodio 5. januara oko 19.25 u naselju Embare u Santosu u Brazilu kada je sa suprugom i sinom došao sa vožnje biciklom. Egzekutor ga je kako se vidi na sigurnosnim kamerama čekao u belom automobilu, a kada je "škaljarac" došao i pokušao da uđe u svoje dvorište, dotrčao i ispalio kišu metaka u njega dok je bio pored bicikla. Žrtva je pala na pod, a napadač je pobegao.

Ubijeni Srbin je 10 godina bio na Interpolovoj poternici, a kriminolog za Kurir objašnjava kako begunci uspevaju da toliko dugo žive u ilegali i ispod radara! Ratomir Antonović objašnjava da mafijaši često, bežeći od pravde, ali i od suparničkih klanova, menjaju fizički izgled, uzimaju lažni identitet i pokušavaju da počnu potpuno novi život u nekoj drugoj zemlji.

- Uvek postoji bojazan da će biti otkriveni i žive sa "glavom u torbi". Statistika je do sada pokazala da ih pre nađu suparnici nego organi reda, jer od mafijaške organizacije nijedan čovek ne može da pobegne - rekao je Antonović:

- Iako begunac podredi sve svom novom životu u ilegali i uradi sve po nekim pravilima - menja fizički izgled, uzima lažni identitet, bira legalno zanimanje i u svom okruženju se ponaša kao miran, porodičan čovek, koji ne skreće pažnju na sebe, na kraju biva pronađen.

Naš sagovornik objašnjava i da sve ono što radi kriminalac u bekstvu izeuzetno košta.

- Kada se neko krije on menja sve iz korena, pa samim tim košta i ta promena njegovog izgleda, često se podvrgnu plastičnim operacijama koje koštaju i po nekoliko desetina hiljada evra. I lažni dokumenti su skupi, ali ono što je najskuplje jeste taj stil života u ilegali - kaže kriminolog i dodaje:

- Mafijaši pretežno odlaze u zemlje u kojima imaju svoje saradnike, a tu je svakako neprikosnovena Južna Amerika. Od svojih saradnika iz tih zemalja traže pomoć, koju i dobijaju.

Kako smo ranije preneli, ubijeni se nekada prezivao Nedeljković i za njim je Crna Gora pre 10 godina raspisala međunarodnu poternicu zbog sumnje da je 25. decembra 2014. ispred ulaza u zatvor Spuž u Podgorici ubio Andriju Mrdaka, prijatelja ubijenog vođe barskog klana Amira Muše Osmanagića. Ime ubijenog Geislera, prema operativnim podacima policije, dovodio se u vezu i sa likvidacijom Vidaka Vorotovića 2012.

Prave greške

Izdaja i susreti s porodicom

Kriminolog Ratomir Antonović objašnjava i kako lica s poternice bivaju pronađena. Kako objašnjava, često je u pitanju izdaja od strane saradnika, i to istih onih koji im pomažu u skrivanju.

- Tu je sve stvar posla, novca i nema emocija. Ako njegovi suparnici tim istim ljudima ponude novac za bilo kakvu informaciju o njemu i daju novac oni će ga izdati. To je pretežno taj začarani krug i tako najčešće dolazi do otkrivanja identiteta i lokacije mafijaša koji je u ilegali - kaže on i dodaje:

kriminolog ratomir antonović foto: Kurir TV

- Još jedna stvar gde kriminalci u bekstvu greše jeste ta da oni svoje poslove nastavljaju i neretko bivaju izdani i od svojih jataka, ili urade neki pogrešan korak u komunikaciji ili susretu. Takođe, kriminalci greše jer su njihove porodice u njihovoj blizini ili komuniciraju, a egzekutori prate svakoga i njih i to je još jedan način otkrivanja.