ŠIPTAR JE LUDAČKI DOBRO VOZIO AUDI SMRTI! KRENULI SMO SA NOVOG BEOGRADA! Kalinić: Za 1,5 minut sam završio POHLEPNOG SKOLETA!

Šef miljakovačko-rakovičkog klana Zoran Uskoković Skole, jedan od glavnih organizatora ubistva Željka Ražnatovića Arkana, likvidiran je u surovoj odmazdi osvetnika, samo 3 meseca posle egzekucije u Interkontinentalu!

Posle ubistva Arkana, u podzemlju se brzo saznalo da je on jedan od incijatora likcidacije komandanta Srpske dobrovoljačke garde. Skole je to samo nesvesno potvrdio u jednom intervjuu gde je negirao da ima bilo kakve veze sa ovim trostrukim ubistvom. Međutim, ako su do tada i imali neke sumnje, osvetnicima je tada sve postalo jasno.

Skole je odmah postao glavna meta u Beogradu, čekalo se samo da zaprašte rafali.

Nije praštao... Sretko Kalinić foto: Privatna Arhiva, Shutterstock

U hotelu "Interkontinental" 15. januara 2000, uz Arkana, ubijeni su i Milenko Mandić i Dragan Garić.

Mnogo godina, kasnije egzekutor zemunskog klana Sretko Kalinić, u svojoj knjizi je priznao da je on presudio Uskokoviću. Detaljni je opisao kako ga je ubio rafalima iz "kalašnjikova".

"Čekao sam Skoleta deset puta sa "zoljom" na Košutnjaku i na Bežaniji jer je vozio blindu, ali ga nije bilo. Jedino na tim mestima ne bi stradali nedužni ljudi, opisuje Sretko Kalinić (48) u svojoj knjizi "Zemunski klan - ko je ko".

Zoran Uskoković Skole foto: Privatna Arhiva

U toj knjizi glavni ubica "zemunskog klana", između ostalog, opisao je likvidacije mnogih poznatih ličnosti iz tadašnjeg podzemlja koje je počinio po naređenju Dušana Spasojevića.

Tog 27. aprila 2000. osvanuo je sudnji dan za Skoleta. Posle, kako su mediji označili, spektakularne jurnjave, glave mu je došao upravo Kalinić, koji je do tančina opisao sve muke koje su ga snašle u ovom zadatku.

Dugo ga pratili

- Skoleta smo dugo pratili. Kada se vratio s nekog puta, vozio je neku blindu, američki džip, pa smo morali da uzmemo zolje, da mu je*emo mamu, i njemu i njegovoj blindi. Jedini način da se likvidira bio je zoksom, kad stoji na semaforu ili kada ide 20 na sat. Deset puta sam razvlačio zoksa na Košutnjaku i Bežaniji, gde je obično prolazio, ali baš kad sam ga čekao, nije ga bilo. Jedino na tim mestima je bilo sigurno da neće stradati niko nedužan.

Audi A4 u kom je ubijen Sklole, ostao mrtav na licu mesta foto: Printskrin / You Tube, Privatna Arhiva

Predlagao sam Dušanu da uskočim Skoletu u kuću u kojoj je boravio s obezbeđenjem. Uopšte me nije zanimalo koliko ih ima unutra, jedino mi je bilo važno da zadatak bude završen. Međutim, Dušan nije dao. Plašio se da ću nastradati - opisao je Sretko Kalinić.

Jednog dana Uskoković je promenio auto, zemunci su to odmah znali. Opustio se jer se bezbrižno vozio u blindi, pa je seo u običan automobil. Kada su ga primetili, odmah su aktivirali ekipu za egzekuciju.

Cuner izrešetan na auto putu foto: Printscreen

- Počeo je da vozi običan audi A4. Odmah smo seli u naš borbenjak - "audi 200". Dušan je vozio ludački dobro. Od garaže na Novom Beogradu do Vidikovca stigli smo veoma brzo. Skole je bio u tržnom centru na Vidikovcu s obezbeđenjem. Kada je izašao, sreli smo se na prvoj raskrsnici.

Odmah sam sje*ao onog pozadi iz obezbeđenja, a Skoleta ranio. Skoletov vozač je odmah krenuo, ali smo mi bili okrenuti na kontrastranu, prema Banovom brdu, a Skole prema Ibarskoj magistrali. Brzo smo ih stigli. Imali smo jači i brži auto. Na jednoj krivini sam ispalio nekoliko komada u Skoleta i završio njegovu pohlepnu i pokvarenu karijeru. Priča se da smo jurili Skoleta 15 minuta, međutim, to nije istina. Trajalo je najviše minut i po - prisetio se Sretko.

foto: Privatna Arhiva, Profimedia

Saobraćajci pobegli čim sam izvadio kalaš

On je napomenuo i da je Jovana Guzijana Cunera 5. oktobra 2002, starog vođu "zemunskog klana", ubio samo zato što su ga se braća Simović, Miloš i Aleksandar, plašila.

- Derpe Glavati Simović je svakog dana dosađivao Dušanu pričom kako će ih Cuner navodno sve pobiti, pa je na kraju Dušan odlučio da ga likvidira. Tog dana Cuner je bio u svom "golfu" na novosadskom auto-putu, a ja sam ga sa Kumom i Bagzijem čekao kod kvantaške pijace ispod nadvožnjaka. Dali smo pun gas čim smo ga videli. Završili smo Cunera i suvozača, a onaj treći, koji je bio pozadi, preživeo je nemoguće.

Sretko Kalinić je prilikom ubistva Cunera imao problema s policijom

- Tamo se zatekla i murija (kod mesta ubistva Cunera), saobraćajci, koji su krenuli za nama. Izvukao sam se na zadnji prozor, okrenuo kalaš (pušku) ka njima, pa su odmah skrenuli u prvu ulicu, mada nikada ne bih pucao u policiju.

