"SKOLE ME POZVAO, REKAO JE DA HITNO DOĐEM!" Ispovest ubice Arkana: Nisam govorio istinu, SADA ĆU REĆI SVE! Samo ovo je bio MOTIV!

Pred Novu 2000. godinu, upravo ovih dana pre 24 godine, sužavao se obruč oko Željka Ražnatovića Arkana, o čemu on nije imao predstavu. Posle sastanka šefa miljakovačkog klana Zoran Uskokovića Skoleta sa njemu bliskim ljudima odluka je pala. Da pokušaju, do tada nezamislivo, da ubiju neprikosnovenog vladara srpskog podzemlja Željka Ražnatovića.

Najopasnije za njega bilo je to što je počeo da se oseća nedodirljivim. Mislio je da mi niko ne može ništa, da su svi u podzemlju njegovi i da mu ne preti opasnosti. Šetao se gotovo uvek bez obezbeđenja, u krugu iskrenih prijatelja.

Kako je pala odluka da se krene na Arkana, svojevremno je u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir pričao Dragan Nikolić Gagi, koji je osuđen na 30 godina zbog umešanosti u atentat na Ražnatovića.

- Bili smo na Pančevačkom mostu, na putu za Vojvodinu, kad me je pozvao sada pokojni Zoran Uskoković Skole Rekao mi da je hitno i da dođem u restoran „Dvor“ u Rakovici. Znao sam da je nešto hitno - otkrio je Gagi i dodao još detalja.

- Ne znam koji je tačno dan bio u jesen 1999. Znam da je bio vedar i sunčan. Bio sam u „tojoti“ sive boje, vozio je moj kum, inače policajac policijske brigade Dobrosav Gavrić. Bili smo na Pančevačkom mostu, na putu za Vojvodinu, kad me je pozvao sada pokojni Zoran Uskoković Skole, s kojim sam bio dugogodišnji prijatelj - priseća se Nikolić.

Nešto važno

Kako kaže, po tom pozivu shvatio je da se dešava nešto važno, budući da su morali odmah da se upute na mesto sastanka.

- Rekao mi da je hitno i da dođem u restoran „Dvor“ u Rakovici. Znao sam da je nešto hitno. Okrenuli smo automobil i otišli u pomenuti restoran. Gavrić ostaje s policajcem interventne Dejanom Pitulićem, koji je radio kao Skoletovo obezbeđenje u prizemlju. Penjem se na sprat, u jednu kancelariju u kojoj sede Skole, pokojni Branko Jevtović Jorga i čovek čije ime ne želim da spomenem, poznat čovek koji se predstavljao imenom oca - priseća se Nikolić kako je sve počelo.

Misteriozni čovek

Gagi ne skriva da su u to vreme imali zajedničke poslove sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, ali i prijateljski odnos i zajednička druženja na proslavama. Spekulacije da su on, Uskoković, Jorga i izvesni Radišova imali udela u transferu Nikole Lazetića u inostranstvo i da je već komplikovan odnos sa Arkanom u tom poslu kulminirao on potvrđuje.

- Trebalo je da imamo pola od transfera. Takođe, ja i Skole bili smo ortaci u polovini transfera omladinskog reprezentativca Aleksića u inostranstvo dodao je, ali i da su ostali "kratki" od tog posla.

Novac, kako kaže, nisu dobili. Znao je da Ražnatović, s kojim je u to vreme najbliži bio Skole, „ima nezgodnu narav i da će kad-tad doći do problema“.

Skole ga imitirao

- Pre toga, sa Željkom Ražnatovićem bili smo u korektnim odnosima, s tim što je Skole bio opčinjen njime toliko da je počeo da ga imitira. U leto 1997. sam mu rekao: „Poznavajući Arkana, znam da bliskost s njim mnogo košta“, naročito jer je Skoletu dozvolio da se poziva na njegovo ime. Rekao sam mu tada da će pre ili kasnije doći do svađe. Skole je bio iznenađen, ali još tada sam mu rekao da ću, kada do toga dođe, i tada biti uz njega. Tako je i bilo.

Gagi se osvrnuo i na potonje suđenje.

- Nisam pred sudom govorio punu istinu. Reći ću kako je bilo, pa neka se sudi i ceni. Odlučio sam da progovorim o tome kako sam se našao u tome, koji je mene lično motiv vodio da se u upustim u tako nešto - objasnio je zbog čega je posle više od 17 godina odlučio da ispriča sve što zna o trostrukom ubistvu u beogradskom hotelu.

U „Interkontinentalu“, kaže, nije bio, ali upoznat je sa svakim, i najsitnijim, detaljem onoga što se tamo dogodilo kobnog dana.

Materijalni dokazi

- Istina je drugačija i od onoga što piše u optužnici i presudi po kojoj robijam 14 godina i skoro pet meseci. Spekulacije o događaju u „Interkontinentalu“ traju već skoro dve decenije. Sve što kažem je verodostojno i za to imam materijalne dokaze. Neki od njih nisu korišćeni pred sudom, ali ja ih posedujem - naveo je Gagi Nikolić, koji kaznu od 30 godina zatvora služi u požarevačkoj Zabeli.

Trojica osuđena Dragan Nikolić Gagi (51), jedini od trojice osuđenih koji u Srbiji služi kaznu za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića i Dragana Garića, 15. januara 2000. u „Interkontinentalu“, u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir otkriva sve do sada neotkrivene detalje zločina. Iako je pred sudom tvrdio da o dešavanjima u beogradskom hotelu ne zna ništa, posle više od 17 godina odlučio je da progovori i kaže sve što zna o događajima koji su prethodili likvidaciji, detaljima ubistva, ali i bežanju iz Srbije, skrivanju i hapšenju u Beču. Prvi put govori o tome zbog čega neki akteri nisu govorili istinu, ali i zbog čega materijalne dokaze koji bi mu išli u korist nije dostavio sudu. Gagijev kum Dobrosav Gavrić, koji je pucao u Arkana i njegove prijatelje, i zbog toga osuđen na 35 godina, uhapšen je u Južnoj Africi, dok je Milan Miki Đuričić, treći osuđeni na kaznu od 30 godina, ubijen 2018. u Južnoj Africi.

JORGA DOBIJAO PRETNJE Transfer Nikole Lazetića iz Obilića desio se 1998. godine, kad je fudbaler prešao u turski Fenerbahče. Navodno, za taj transfer klubu iz Beograda isplaćeno je šest miliona maraka. O transferu Nikole Lazetića bilo je reči i na suđenju pripadnicima „zemunskog klana“. Ivana Tulović, tadašnja devojka Branka Jevtovića Jorge, inače bivša žena Ljubiše Buhe Čumeta, svedočila je da je pre ubistva Jevtović dobijao pretnje zbog novca od transfera Lazetića.

Grupa oko Skoleta je krajem godine, upravo u decembru i januaru počela intenzivno da prati kretanja Ražnatovića. Ne znajući šta se sprema i da su mu ubice za petama, Arkan je viđao kriminalce koji su ga na kraju i ubili. Svaki put je mislio da su mu oni podrška, ne sluteći da mu rade o glavi.

Sačekali su pogodan momenat, a 15. januara u "Interkontinentalu" je Dobrosav Gavrić ubio Ražnatovića, Milenka Mandića i Dragana Garića.

Usledila je osveta pripadnika Srpske dobrovoljačke garde na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom. Vrlo brzo počelo je krvavo proleće u Beogradu. Najpre je ubijen Branislav Lainović Dugi, a ubrzo je glavnom platio i Zoran Uskoković Skole, kog je izrešetao Sretko Kalinić. Smrti i atentati ređali su se godinama kasnije.

