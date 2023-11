"ŽELIM DA POPRAVIM ARKANOV DŽIP" Nekada servisirao vozilo koje stoji već 23 godine, sad hoće da ga vrati u vozno stanje!

Džip Željka Ražnatovića Arkana, o kojem smo nedavno pisali, privukao je pažnju jednog auto-mehaničara.

Radi se o autu koji nije pomeren više od 23 godine zbog ostavinske rasprave i nalazi se na parkingu ispred kuće u kojoj žive Arkanova udovica Svetlana Ceca Ražnatović i njena sestra Lidija Ocokoljić s porodicama.

foto: Kurir, Shutterstock

Javnosti nepoznat čovek javio se našoj redakciji sa željom da kompletno sredi terenac pokojnog Arkana. Prema njegovom tvrdnjama, on je devedesetih godina prekontrolisao upravo ovo vozilo pre nego što je Ražnatović jednom prilikom krenuo na poslovni put za Bosnu i Hercegovinu.

- Živim u okolini Beograda. Zovem se Milan, ali ne bih kompletno da otkrivam svoj identitet. Video sam tekst da Arkanov džip propada. To me je vratilo u vreme kada sam popravljao vozila za tadašnju policiju. Kao najmlađi majstor, servisirao sam vozila i jednom prilikom sam čak taj džip prekontrolisao pre nego što je Arkan sa svojim "tigrovima" trebalo da krene na put za Bosnu i Hercegovinu. Nisam upoznao Ražnatovića, ali je u to vreme bila čast da se na bilo koji način sarađuje s njim - priča on.

foto: printsceen

Milan oko trideset i pet godina radi kao auto-mehaničar, a poslednjih deset ima svoju radionicu.

- Sada kada sam sam svoj gazda, često popravljam stare i napuštene automobile koji su nekad imali vrednost. Pokušaću da stupim u kontakt s porodicom Ražnatović, pa da vidim s njima da li imaju želju da popravim to vozilo. To je lepa uspomena i valjalo bi da Arkan ima poseban muzej, gde bi izložio svoj vozni park, pa čak i u lošem stanju. To su zaista bila vredna vozila u to vreme - seća se auto-mehaničar Milan.

foto: EPA, :Kurir, Petar Aleksić

Inače, Ražnatović je imao milionski vozni park, glisere i lokale koji su godinama posle likvidacije propadali, jer niko nema pravo da ih koristi. Tako su, čekajući da sud oglasi naslednika, od stajanja propali neki od luksuznih automobila iz Arkanovog voznog parka, a koji su mnogo vredeli.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Lj.S.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

00:42 Ceca i Anastasija napravile lom na proslavi Orlova