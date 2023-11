CECA JE BILA SVA U KRVI, A TELOHRANITELJ JE PUCAO! Evo šta se dešavalo nakon što je Arkan ubijen, CNN I BBC su prekinuli program

Te kobne noći Gavrić je pozvao Nikolića i reka mu samo: "Krećem" i prekinuo vezu. Njegov telefon više nije bio dostupan.

U tom trenutku Gavrić je prišao Arkanovom separeu. Stao mu s leđa i zapucao. Ispalio je Arkanu u glavu tri hica. Tri hica ispalio je u Mandu, dva u glavu i jedan u leđa. Dva hica ispalio je u Garića... Na pod hola u "Interkontinentalu" padale su čaure, čaše, šolje i flaše, gosti su polegali na pod. Hici su odjekivali, miris baruta bio je u vazduhu... Arkan je bio u lokvi krvi u separeu.

Ceca i Lidija čule su pucnjavu, kao i Arkanov telohranitelj Mateović koji je u tom trenutku čuvao njegovu suprugu. On je kasnije na sudu rekao da je video kako Gavrić puca u Madića. Potrčali su ka lobiju...

Gavrić je tada krenuo ka izlazu, ali je ispalio još dva hica. Jedan metak pogodio je gošću hotela, Ljiljanu Albijanić koja je bila na privatnoj proslavi. Mateović je takođe otvorio vatru s razdaljine od oko 30 metara i zapucao ka Gavriću... Nekoliko metara od izlaza Gavrić je pao, primio je jedan hitac između dve ploče pancirnog prsluka, ali nastavio je dalje. Uspeo je da izađe iz "Interkontinentala". Gagi ga je ubacio u kola i odvezli su ga dalje. Očevidac krvavog pira, ispričao je tada za Večernje novosti da je video kako ubica beži iz hotela.

- Kad je vatra mala utihnula video sam jednu osobu, mislim da je to bio ubica, kako puzi ka izlazu. Napolju ga je čekao automobil... Video sam kako iza sebe ostavlja trag krvi - ispričao je on. To se poklapalo sa pričom koju su kasnije pričali drugi svedoci.

Arkan i njegovi prijatelji ostali su da leže u lokvi krvi. Nekadašnji predsednik Fudbalskog kluba "Obilić", predsednik Stranke srpskog jedinstva i jedan od najbogatijih jugoslovena pogođen je sa tri hica u glavu. U bolnicu je dovezen klinički mrtav. Telefoni su "eksplodirali". Novinari, političari, policajci, građani... svi su razmenjivali informcije i tračeve o ubistvu. CNN, SKY, BBC i druge globalne infomartivne mreže prekinule su program da izveste o Arkanovoj likvidaciji.

Zgradu Urgentnog centra, kao i hotela "Interkontinental" prelplavili su Arkanovi prijatelji. Policija je blokirala sve ulaze hotelu, uviđaj je trajao satima. Svi su se ipak nadali da će Arkan preživeti. Kada je saopšteno da je Arkan umro, nastupio je plač i besne psovke...

Nešto posle 19 sati iz bolnice je, u kolicima, izvedena i njegova supruga Ceca Ražnatović. Bilo je vidljivo da je pod sedativima. Odeća joj je bila prekrivena krvlju. Prvu informaciju o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana objavio je britanski "Skaj". Potom su istu vest pod oznakom "hitno" preneli i Franc pres, Asošijeted Pres, Rojters... Do 19 sati ceo svet je znao za Arkanovo ubistvo.

