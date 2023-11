DNO DNA! JK PREVRŠILA SVE GRANICE, Pevačica na Instagram stavila sliku žene sa tangama na kojima stoji ISUS HRIST NA ZADNJICI

Jelena Karleuša prevršila je ljudske, moralne i verske granice.

Evo o čemu je reč.

Mala od skandala je u sklopu svoje Instagram priče podelila fotografiju žene koja nosi donji veš, takozvane tange, a na kojem se nalazi razapet na krstu sin Božji Isus Hristos. Nije poznato da li je na fotografiji JK ili neka druga žena.

foto: Printscreen/Instagram

Isus nije Božji sin na način na koji su to otac i sin. Bog se nje oženio i dobio sina. Isus je Božji sin na način da se on, Bog otelovio u ljudskom obliku. Isus je Božiji sin tako što je on začet od Duha svetog.

Pevačici, po svemu sudeći, ne predstavlja ništa sveto to što je Iaus sin Božji, pa bogohuli. Ona na nedopustiv i uvredljiv način prikazuje Božjeg sina tako što na svojoj društvenoj mreži deli sadržaj koji je neprimeren našoj veri.

Štaviše, ona je na zadnjici te žene podelila link i zatražila od pratilaca da pogledaju sadržaj koji preporučuje. Ovaj stori je na njenom profilu stajao sat vremena, nakon čega ga je uklonila.

foto: Damir Dervišagić

Inače, JK je u javnosti poznata kao neko ko voli da provocira provokativnim izdanjima, pa je jednom prilikom na snimanje "Zvezda Granda" obukla korset u obliku muškog polnog organa, što je šokiralo mnoge.

Jk kao Đavolica foto: Printscreen/Instagram

Ljiljana Stanišić

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC