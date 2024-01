VRANJANAC PRIJAVIO KRAĐU KAMIONA SA 14 TONA BAKRA: Ubrzo usledio OBRT - policija ostala U ŠOKU kad su pogledali snimke sa kamera

BOR - Policija u Boru uhapsila je M.S.(39) iz Vranja zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa.

- Osumnjičeni Vranjanac je otkriven gotovo odmah jer se video jasno na nadzornim kamerama. Naime, on je za jednu inostranu firmu u svom kamionu prevozio bakar, a kamion je bio uparkiran na carinskom terminalu. M.S. se dosetio i u pomenutoj noći ušunjao se na parking i odvezao kamion u Vranje gde je istovario bakar te firme. Sve je mnogo ranije isplanirao jer je bilo 14 tona bakra koji je on sakrio na unapred pripremljeno mesto. Inače, vrednost bakra je 100.000 evra. Nakon istovara, iste noći, on je vratio kamion na parking baš na mestu na kome je vozilo i stajalo. Zatim je pozvao policiju da prijavi kako je kamion obijen (što je sam učinio), a bakar ukraden – saznajemo od nadležnih.

M.S. je ubrzo uhapšen, određen mu je pritvor do 48 sati i on će biti sproveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs/S.B.