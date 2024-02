"MOJI KRALJEVČANI, STIDIM VAS SE! REČ JE NEKAD JAČA I OD MAČA" Smrt mladića potresla sve: Stručnjaci o opasnosti sajber nasilja

Velika prašina podigla se nakon što je mladić L. V. (21) iz okoline Kraljeva, kako tvrde ljudi iz njegovog okruženja, izvršio samoubistvo tako što se kolima zakucao u zid u četvrtak rano ujutru. Oni koji su ga poznavali tvrde da je on to učinio nakon javnog linča na društvenim mrežama, pošto je neko okačio njegovu fotografiju i napisao "da je to manijak koji danima spopada devojčice u Kraljevu".

Kako Kurir saznaje u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, u toku je istraga i rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog slučaja.

Otac demantovao

- Po nalogu tužilaštva, Policijska uprava u Kraljevu, Odeljenje kriminalističke policije, preduzima mere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi sa objavljivanjem slika sada pokojnog L. V. na društvenim mrežama, kao i u vezi sa događajima u kojima je NN lice polno uznemiravalo osobe ženskog pola na teritoriji Grada Kraljeva - rečeno nam je u tužilaštvu.

l.v. e navodno ubio tako što se kolima zakucao u zid foto: RINA

Kako pričaju Kraljevčani, L. V. je pre smrti bio lažno optužen na internetu da je manijak.

- U Kraljevu se prethodnih dana pojavio muškarac koji je navodno seksualno uznemiravao devojčice kod škole. Zabrinuti građani su se dali u "lov na manijaka". Onda je neko okačio na internet stranice sliku L. V. sa neke nadzorne kamere i napisao da je on taj manijak. Taj post se brzo proširio, mnogo ljudi ga je podelilo, a usledili su i gnusni komentari na njegov račun. To je došlo i do njega i njegove porodice, a njegov otac je odmah javno demantovao da je u pitanju njegov sin i molio sve da obrišu post - objašnjava nam izvor i dodaje da je L. V. ubrzo nakon toga seo u automobil i bez kočenja, u punoj brzini se zakucao u zid objekta pored puta.

Juče se na Fejbuku oglasila i bliska rođaka pokojnog L. V. Ona je napisala "da je život njenog rođaka ugašen na pravdi Boga".

sporana objava koju se kraljevčani munjevitom brzinom šerovali na društvenim mrežama foto: Facebook

- E, moje Kraljevo i moji Kraljevčani, stidim vas se! Ugasili sete tek započet, nevin život mog L. na pravdi Boga. Osudili ste mi dete, igrali se sa njegovom psihom, linčovali ga i epilog je svima poznat. Zapitajte se makar danas, jer ćete se već sutra okrenuti nekoj novoj žrtvi, da li treba nešto da promenite u svom ponašanju?! Da shvatite da nisu svi dovoljno jaki i da je reč nekome jača od mača! - napisala je žena i dodala:

Zapitajte se svi

- L. danas ne bole vaše rane... Bole nas, koji smo ostali. Zapitajte se svaki put pre nego što podelite nešto. Svi smo zakazali i što je najgore ostaje dilema da li ste samo glupi ili zli?! Stidim se, kriva sam, a bol i rana ostaju dok postojim. A, institucije su posebna aura, rekla bih da je istraga pokrenuta od kraja, a ne od početka. Da li uopšte treba da se pitam zašto je to tako?

Katarina Jonev Moć interneta je opasna! Katarina Jonev, stručnjak za bezbednosti dece na internetu, za Kurir kaže da je moć koju poseduje internet i više nego opasna. katarina jonev foto: Printscreen/TV Pink - Društvene mreže su velika opasnost na kojima korisnici munjevito dele informacije koje su mahom neproverene i tako dolazimo do toga da neko samo jednom objavom linčuje i uništi reputaciju neke osobe koja se kasnije teško dovodi u normalu. Objave vezane za korisnike koji su etiketirani izazivaju različitu reakciju - kaže Jonev i dodaje da ima mnogo lažnih profila koji za cilj imaju da omalovaže nekoga, a da prođu nekažnjeno. - Dečaci i mladići u tom nekom periodu, kada postanu deo sajber nasilja, zatvore se u sebe, jer objave koje su im upućene udaraju direktno na njihovu muškost. Dok neki drugi pokazuju agresivnost, verovatno da ovaj mladić nije uspeo da izdrži pritisak, javni linč i osudu.

Advokat Pravna kvalifikacija dela Advokat Ivan Gvozdenac objašnjava kako bi ovo moguće sajber nasilje moglo da se kvalifikuje u pravnom smislu. advokat ivan gvozdenac foto: Kurir televizija - Istraga tek treba da utvrdi da li je taj mladić izvršio samoubistvo, a kada se dođe do te informacije, počinje nova istraga šta je prouzrokovalo to njegovo stanje. Ukoliko se utvrdi da je u pitanju internet nasilje, tada postupa specijalizovano tužilaštvo za Visoko-tehnološki kriminal u Beogradu, koje preuzima i detaljno istražuje slučaj. To tužilaštvo istražuje takozvani fajl koji je objavljen na internetu, kao i ko je ta osoba koja je to okačila. Kada sve to istraži, tek onda dolazi do kvalifikacije krivičnog dela koje je prouzrokovao taj fajl koji je verovatno na internetu kasnije šerovao veliki broj ljudi - rekao je Gvozdenac za Kurir i dodao da je teško dokazati samoubistvo koje je prouzrokovalo internet nasilje.

Hronologija Nije prvi put x 6. novembar 2023 - D. M. iz Banjaluke izvršila je suicid nakon što se 15 dana pre toga na društvenim mrežama pojavio snimak na kome ona izlazi iz auta i obavlja nudžu ispred Narodnog pozorišta, a potom odlazi. Snimak je u kratkom roku postao viralan, a ona je dobijala brojne negativne komentare. mladen dulić i kristina kika đukić žrtve sajber nasilja foto: Twitter, Privatna Arhiva x 28. oktobar 2022 - Mladen Dulić (22) iz Laktaša izvršio je samoubistvo nakon što se u javnosti pojavio snimak na kome ga V. T., radnik jedne benzinske pumpe ismeva na razgovoru za posao. U novembru prošle godine podignuta je optužica protiv V. T. zbog krivičnog dela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje. x 9. decembra 2021 - Poznata gejmerka, jutjuberka i influenserka Kristina Kika Đukić izvršila je samoubistvo, a ona je godinama bila žrtva sajber nasilja, gde su je korisnici društvenih mreža često vređali i slali joj neprimereni sadržaj.